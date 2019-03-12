Непогода в Украине: обесточены 537 населенных пунктов, особенно пострадала Киевская область
В столичном регионе без света остались 170 сел и поселков
В результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач остаются обесточенными 537 населенных пунктов в 15 областях, сообщает пресс-служба ГосЧС.
В Киевской области без электричества остались 168 населенных пунктов, в Хмельницкой – 102, Винницкая – 58, Черкасской – 56, Житомирской – 56, Полтавской – 28, Сумской – 20, Тернопольской – 11, Донецкой – 10, Кировоградская – 7, Черновицкой – 5, Львовской – 4, Луганской – 4, Днепропетровской – 4, Черниговской – 4.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
В Николаеве в результате падения части дерева на маршрутный микроавтобус травмированы два ребенка (2010 и 2015 г.р.), которые госпитализированы в больницу.
В Коростышеве Житомирской области в результате падения части кровли с ТЦ "Фуршет" погиб один человек и второй – госпитализирован в больницу.
В Хмельнике Винницкой области в результате падения части дерева погиб человек.
В Одессе в результате падения части дерева один человек госпитализирован в больницу.
В результате порывов ветра в 15 областях и Киев остаются поврежденными крыши 270 зданий (было повреждено 310, восстановлено 40).
В течение суток подразделениями ГосЧС убрано более 160 поваленных деревьев.
Для ликвидации последствий непогоды привлекалось 1354 человек и 353 единиц техники, из них от ГосЧС 719 человек личного состава и 171 единиц техники.
Местными органами власти принимаются меры по оказанию помощи населению и ликвидации последствий непогоды.
Сайт "Сегодня" сообщал об итогах непогоды в Украине: во многих областях – страшные разрушения, есть жертвы . Синоптики объявили второй уровень опасности в 16 областях Украины.
Также сообщалось, что сорванная ураганом крыша супермаркета убила женщину в Коростышеве и тяжело травмировала дочь погибшей.
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