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Непогода в Украине: обесточены 537 населенных пунктов, особенно пострадала Киевская область

Сегодня, 07:47

В столичном регионе без света остались 170 сел и поселков

В Италии непогода привела к гибели трех человек
В Италии непогода привела к гибели трех человек. Фото: Twitter
Непогода в Украине: обесточены 537 населенных пунктов, особенно пострадала Киевская область //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/15c/bd7/5c715cbd7aeee.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/15c/bd7/5c715cbd7aeee.jpg Украина В столичном регионе без света остались 170 сел и поселков

В результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач остаются обесточенными 537 населенных пунктов в 15 областях, сообщает пресс-служба ГосЧС.

В Киевской области без электричества остались 168 населенных пунктов, в Хмельницкой – 102, Винницкая – 58, Черкасской – 56, Житомирской – 56, Полтавской – 28, Сумской – 20, Тернопольской – 11, Донецкой – 10, Кировоградская – 7, Черновицкой – 5, Львовской – 4, Луганской – 4, Днепропетровской – 4, Черниговской – 4.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

В Николаеве в результате падения части дерева на маршрутный микроавтобус травмированы два  ребенка (2010 и 2015 г.р.), которые госпитализированы в больницу.

В Коростышеве Житомирской области в результате падения части кровли с ТЦ "Фуршет" погиб один человек и второй – госпитализирован в больницу.

В Хмельнике Винницкой области в результате падения части дерева погиб человек.

В Одессе в результате падения части дерева один человек госпитализирован в больницу.

В результате порывов ветра в 15 областях и Киев остаются поврежденными крыши 270 зданий (было повреждено 310, восстановлено 40).

В течение суток подразделениями ГосЧС убрано более 160 поваленных деревьев.

Для ликвидации последствий непогоды привлекалось 1354 человек и 353 единиц техники, из них от ГосЧС 719 человек личного состава и 171 единиц техники.

Местными органами власти принимаются меры по оказанию помощи населению и ликвидации последствий непогоды.

Сайт "Сегодня" сообщал об итогах непогоды в Украине: во многих областях – страшные разрушения, есть жертвы . Синоптики объявили второй уровень опасности в 16 областях Украины.

Также сообщалось, что сорванная ураганом крыша супермаркета убила женщину в Коростышеве и тяжело травмировала дочь погибшей.

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Тег ураган, непогода, обесточены, киевщина

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