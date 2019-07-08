Непогода в Украине обесточила более 130 населенных пунктов

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго

Фото: Pixabay

По состоянию на 7 часов утра 8 июля в результате осложнения погодных условий произошло обесточивание 132 населенных пунктов в 7 областях. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в результате сильных дождей, ветра и града были обесточены населенные пункты в следующих областях: Киевская - 64, Закарпатская - 26, Сумская - 16, Тернопольская - 12, Житомирская - 8, Кировоградская - 5, Днепропетровская - 1.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Кроме того, в Укгидрометцентре предупреждают об ухудшении погодных условий. Грозы, шквалы и порывы ветра ожидаются по всей территории Украины.

Напомним, что в понедельник, 8 июля, в большинстве областей пройдут дожди с грозами, а температура воздуха будет комфортной, а временами и прохладной.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях в некоторых областях были сложные погодные условия. Так, непогода в Кривом Роге унесла жизни троих человек. Тела жертв урагана обнаружили на разных улицах города.

Отметим, что сильная жара еще долго продержится в Украине. В комментарии сайту "Сегодня" народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз до середины августа. По его словам, за весь месяц ожидается лишь одно снижение температуры на три-четыре дня.

Смотрите также в видеосюжете о рекордной июньской жаре в мире:

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