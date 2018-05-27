Непогода у побережья Азовского моря: подтоплены базы отдыха

Сегодня, 18:26

Штормовой ветер бушует в Запорожской и Донецкой областях

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Ухудшение погодных условий у побережья Азовского моря привело к затоплению баз отдыха в Запорожской области. Об этом сообщили в местном ГСЧС.

В частности, в курортном поселке Кирилловка Акимовского района Запорожской области, расположенном на Федотовой косе в Азовском море из-за сильного шторма вывезли из зоны подтопления местных жителей и вытащили из воды 11 автомобилей.

А в Мариуполе Донецкой области в результате шквального ветра обесточено 42 трансформаторные подстанции. Аварийные отключения зафиксировали в трех районах города и близлежащих населенных пунктах.

Напомним, 3 мая в Одессе сильный шторм смыл песчаную насыпь и некоторые деревянные настилы на пляжах города, и теперь морские волны бьются о подпорные стены на трети пляжей с 11-й до 16-й станций Большого Фонтана.

А тем временем на США надвигается шторм "Альберто". Губернатор Флориды Год Скотт в связи с наступлением субтропического шторма ввел режим чрезвычайного положения на всей территории штата. 

Напомним, в Казахстане в Астане прошел мощный ураган. От стихии пострадало как минимум 13 человек, скорость ветра превышала 25 метров в секунду. 
погода, шторм, Мариуполь, запорожская область, шквал

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Источник:

Интерфакс

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