Непогода у побережья Азовского моря: подтоплены базы отдыха
Штормовой ветер бушует в Запорожской и Донецкой областях
Ухудшение погодных условий у побережья Азовского моря привело к затоплению баз отдыха в Запорожской области. Об этом сообщили в местном ГСЧС.
В частности, в курортном поселке Кирилловка Акимовского района Запорожской области, расположенном на Федотовой косе в Азовском море из-за сильного шторма вывезли из зоны подтопления местных жителей и вытащили из воды 11 автомобилей.
А в Мариуполе Донецкой области в результате шквального ветра обесточено 42 трансформаторные подстанции. Аварийные отключения зафиксировали в трех районах города и близлежащих населенных пунктах.
Напомним, 3 мая в Одессе сильный шторм смыл песчаную насыпь и некоторые деревянные настилы на пляжах города, и теперь морские волны бьются о подпорные стены на трети пляжей с 11-й до 16-й станций Большого Фонтана.
А тем временем на США надвигается шторм "Альберто". Губернатор Флориды Год Скотт в связи с наступлением субтропического шторма ввел режим чрезвычайного положения на всей территории штата.
Напомним, в Казахстане в Астане прошел мощный ураган. От стихии пострадало как минимум 13 человек, скорость ветра превышала 25 метров в секунду.
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