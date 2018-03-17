Непогода в Украине: сильный снег, гололед и до 17 мороза

В ближайшие сутки погоду на большей части территории Украины будут определять активные атмосферные фронты, которые обусловят сложные погодные условия.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Так, по всей территории страны, кроме северных областей, ожидается снег, в южной части – снег с дождем.

Кроме того, синоптики ожидают метели, порывы северо-восточного ветра 15-20м/с, а в большинстве центральных областей – сильные снегопады, снежные заносы.

В Карпатах – очень сильный снег; в южных регионах местами сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед.

В северных областях ночью небольшой снег, днем преимущественно без осадков; отдельные порывы ветра 15-18 м/с.

На дорогах Украины ожидается гололедица. Температура ночью 9-14 градусов мороза, на севере Левобережья – 15-17, днем 6-11 мороза; в южных областях и местами на Закарпатье ночью 1-6 мороза, днем около 0, на побережье морей и в Приазовье местами 2-4 тепла; в Крыму ночью 5-10 тепла, днем – 13-18.

В Киеве в ночь на воскресенье, 18 марта пройдет небольшой снег, днем без осадков; температура ночью 10-12 мороза, днем – 8-10 мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 18 марта самая высокая температура днем была +20,8 в 2012 году, а самая низкая ночью -18,7 в 1898 году.

В ночь на понедельник, 19 марта, в Украине будут идти снег, метели, снежные заносы, в Приазовье мокрый снег, местами гололед.

В центральных, Харьковской, Одесской и Николаевской областях сильный снег; днем в восточных, Полтавской и большинства северных областей снег, на остальной территории без осадков. На дорогах Украины гололедица.

Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м / с, на юге и востоке порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 9-14 мороза, на севере Левобережья до 16 мороза, на побережье морей 2-7° мороза; днем в большинстве областей 3-8 мороза, в южных, Донецкой, Луганской областях и на Закарпатье от 2 мороза до 3 тепла.

В Киеве 19 марта ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-12, днем 5-7 мороза.

Напомним, ранее в столице после обильного снегопада на расчистку улиц вывели сотни единиц техники, а также дворников и коммунальщиков.

Также стоит добавить, что ранее в ГСЧС предупреждали, что на ближайшие дни в некоторых областях может быть объявлен "красный" уровень угрозы.