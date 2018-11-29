Непогода в Украине: синоптики предупредили об усилении ветра

Порывы ветра в некоторых регионах будут достигать до 17-22 м / с

В южных и восточных областях Украины ожидаются сильные порывы ветра. Об этом, со ссылкой на данные Укргидрометцентра, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, 29-30 ноября в южной части и восточных областях порывы ветра 17-22 м / с", – говорится в сообщении.

Напомним, мы уже писали о том, что погода в Украине до конца недели будет переменчивой – солнечные дни будут сменяться снежными. Дневные температуры будут умеренно холодными – 3-5 градуса мороза, а вот ночью будет доходить местами до -14-15.

Ранее заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского научно-исследовательского гидрометеорологического института Вера Балабух в прогнозе на декабрь и январь рассказала об аномально теплой зиме. Она также объяснила, будут ли новогодне-рождественские праздники снежными.

Также мы сообщали, что из-за непогоды в двух областях были обесточены 85 населенных пунктов. Без электроснабжения остались 46 населенных пунктов в Тернопольской области, в Черновицкой – 39.