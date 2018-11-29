Непогода в Украине: синоптики предупредили об усилении ветра

Сегодня, 09:42

Порывы ветра в некоторых регионах будут достигать до 17-22 м / с


В южных и восточных областях Украины ожидаются сильные порывы ветра. Об этом, со ссылкой на данные Укргидрометцентра, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, 29-30 ноября в южной части и восточных областях порывы ветра 17-22 м / с", – говорится в сообщении.

Напомним, мы уже писали о том, что погода в Украине до конца недели будет переменчивой – солнечные дни будут сменяться снежными. Дневные температуры будут умеренно холодными – 3-5 градуса мороза, а вот ночью будет доходить местами до -14-15.

Ранее заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского научно-исследовательского гидрометеорологического института Вера Балабух в прогнозе на декабрь и январь рассказала об аномально теплой зиме. Она также объяснила, будут ли новогодне-рождественские праздники снежными.

Также мы сообщали, что из-за непогоды в двух областях были обесточены 85 населенных пунктов. Без электроснабжения остались 46 населенных пунктов в Тернопольской области, в Черновицкой – 39.
ветер, синоптики, непогода, Украина, усиление, ГСЧС

Вы сейчас просматриваете новость "Непогода в Украине: синоптики предупредили об усилении ветра". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Фото из открытых источников

Непогода в Украине: в двух областях обесточены 85 населенных пунктов

27 Ноября, 08:10

Для восстановления электроснабжения привлечены бригады облэнерго

Запорожье

Фото: Pixabay

Запорожье и область зальет дождем, а потом ударят морозы

26 Ноября, 20:38

В Запорожье и области объявлено штормовое предупреждение
Загрузка...

Другие регионы

Фото: Житомир.info

В Житомире транспортный коллапс из-за гололеда: фото

25 Ноября, 12:24

Почти весь пригородный транспорт не вышел на маршруты

Запорожье

Скриншот

В Запорожской области спасать людей из снежных заносов будут вертолеты: опубликованы фото и видео

23 Ноября, 14:14

Под Мелитополем спасатели провели учения с участием специальной техники
Загрузка...