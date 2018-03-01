Непогода в Украине: тысячи людей остались без электроэнергии

В результате осложнения погодных условий в Украине обесточены 174 населенных пункта в 10 областях, а именно: Донецкой – 42, Черкасской – 23, Николаевской – 23, Одесской – 20, Днепропетровской – 16, Харьковской – 15, Херсонской – 13, Запорожской – 9, Сумской – 8 и Киевской – 5. Об этом сообщает ГСЧС.

По данным ведомства, движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено.

"Для обеспечения расчистки дорог и городов от снега ограничен въезд крупногабаритного транспорта в города Киев, Днепр, Запорожье, Кропивницкий, Кременчуг, Николаев, Одесса, Херсон и на отдельных участках дорог Запорожской, Одесской, Николаевской и Киевской областей. Для расчистки дорог и оказания помощи в буксировке отдельных транспортных средств привлечены 2 413 человек и 1 705 единиц техники", – рассказали спасатели.

В связи с усилением ветра ограничен лоцманский провод судов в Мариупольском, Николаевском, Одесском, Херсонском и Южненском морских торговых портах. Аэропорты работают в штатном режиме.

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