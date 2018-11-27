Непогода в Украине: в двух областях обесточены 85 населенных пунктов

В двух областях Украины в результате ухудшения погодных условий обесточены 85 населенных пунктов. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

" С 26 на 27 ноября в результате осложнения погодных условий (дождь и местами мокрый снег, порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 85 населенных пунктов в 2 областях", – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В частности, без электроснабжения остались 46 населенных пунктов в Тернопольской области, в Черновицкой были обесточены 39. Для восстановления электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Ранее мы уже писали о том, что, по прогнозам украинского Гидрометцентра, календарная зима придет в Украину "по графику" и не на голую землю. В Украину придут обильные снегопады, которые к юго-востоку страны будут чередоваться с дождями.

Кроме того, ранее сообщалось, что зима в Украине будет аномально теплой – средняя температура в этот период ожидается на два градуса выше нормы, а в декабре и январе в основном ожидается плюсовая температура.