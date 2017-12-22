Непогода в Украине: в ГСЧС рассказали, сколько населенных пунктов остаются без света

Вчера, 11:16

В горах Львовской области ожидается значительная снеголавинная опасность, а в Закарпатской области остаются подтопленными 100 домохозяйств

Фото: Twitter / UkrZaKordonom
Фото: Twitter / UkrZaKordonom

Как сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), в течение 21-22 декабря в результате неблагоприятных погодных условий, в частности, снега и порывов ветра, из-за срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены 34 населенных пункта в трех областях.

Так, во Львовской области было обесточено 21 населенный пункт, 10 населенных пунктов остались без света в Черниговской области, и еще 3  – в Сумской области. В ГСЧС отметили, что к восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

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Кроме того, согласно сообщению спасателей, в Закарпатской области по состоянию на 7:00 22 декабря остаются подтопленными 100 (было – 1023) домохозяйств, 26 (было – 313) подвальных помещений, а также 200 га (было – 2407 га) сельхозугодий.

При этом в горах Львовской области 22 декабря, по данным ГСЧС, ожидается значительная снеголавинная опасность – спасатели установили 3 уровень опасности схода лавин в регионе.

Напомним, сильный снегопад, который прошел 18-19 декабря в Киеве и нескольких областях Украины, активно комментируют в социальных сетях; также пользователи делятся своими фото с заснеженных улиц.

Сайт "Сегодня" собрал наиболее меткие, забавные и показательные фото и комментарии.
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Источник:

"Сегодня"

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