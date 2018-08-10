"Непривычная, но наша": новые фото и первые подробности об украинской САУ "Богдана"

Самоходная артустановка – украинского производства от шасси до ствола, отметил Бирюков, а Турчинов рекомендовал врагам Украины запомнить ее имя

У украинской артиллерии – пополнение: презентована самоходная артиллерийская установка (САУ) "Богдана" под НАТОвский 155-мм снаряд. Эта модель крупнокалиберной самоходной артиллерии непривычна для украинцев – пушка установлена не на гусеничное, а на колесное шасси.

Впрочем, западные партнеры, в том числе и страны-члены НАТО, активно используют колесное шасси для самоходной артиллерии. Яркие фото "Богданы" показал на своей странице в Facebook внештатный советник президента Юрий Бирюков.

"Она необычная. Она непривычная. Она какая-то такая... странная. Но она – НАША. Она – 155-мм САУ "Богдана", – отметил Бирюков.

Он также раскрыл некоторые тактико-технические характеристики новой САУ. Так, управление, наведение и использование пушки может осуществляться как через пульт, так и с помощью механических приводов. В комментариях Бирюков добавил, что в "Богдане" также реализована возможность управлять орудием из кабины КрАЗа или дистанционно.

Кроме того, у орудия есть автомат заряжания на шесть выстрелов, а скорострельность составляет шесть выстрелов в минуту – что довольно высокий показатель для артиллерии такого типа.

"И не просто 6 выстрелов в минуту. Дальность выстрела по ТЗ осколочно-фугасным зарядом – свыше 40 километров. А активно-реактивным – свыше 50", – добавил Бирюков.

Фундаментальным отличием и прорывом Бирюков назвал то, что эта САУ – украинского производства от шасси до ствола. К слову, ранее стволы для крупнокалиберной артиллерии в Украине раньше не производились.

"Текст уже привычный. Про технологии, которых не было. Про станки, которых не было. Про документацию, которых не было. И которые создали за три года. И технологии, и станки, и персонал, и эксперименты, и неудачи, и победы, и... И вот она стоит, САУ нашего производства. Со стволом, нашего производства. С шасси, нашего производства", – отметил Бирюков.

Украина имеет новую мощное оружие. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, находясь на Житомирском полигоне ВСУ.











САУ "Богдана". Фото: пресс-служба СНБО

САУ "Богдана". Фото: пресс-служба СНБО

САУ "Богдана". Фото: пресс-служба СНБО

САУ "Богдана". Фото: пресс-служба СНБО

САУ "Богдана". Фото: пресс-служба СНБО

По словам секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Александра Турпчинова, САУ "Богдана" сейчас проходит испытания.

"Ее важными характеристиками являются высокая мобильность, точность, дальность, а также высокая скорость ведения огня", – отметил Турчинов, добавив, что специальными боеприпасами гаубица может поражать цель на расстоянии до 60 километров.

Секретарь СНБО также отметил, что новая самоходная гаубица "имеет натовский 155-мм калибр".

"Оружие такого калибра отсутствовало в наших ВСУ, ее не было в советской армии, ее нет и в современной российской армии", – рассказал Турчинов.

Он добавил, что стандартам НАТО также отвечает как система управления пушкой, так и технология ее изготовления – на украинских оборонных предприятиях.

"Оружие получило очень хорошее девичье имя – "Богдана", и я советую врагам Украины хорошо запомнить его", – резюмировал Турчинов.

Напомним, ранее военный эксперт Сергей Згурец рассказал, что на военном параде в честь Дня независимости Украины будет представлено новейшее вооружение украинского производства.