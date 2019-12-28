Непривычный Новый год: прогноз погоды в Украине на неделю

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Новый год все ближе, но снег и морозы, кажется, не торопятся в Украину – пока что за окном дожди и сырость. Сайт "Сегодня" узнал, может ли что-то измениться в ближайшие дни и какой погоды стоит ожидать под Новый год.

В субботу, 28 декабря, по всей Украине осадки: на западе и севере снег, в центре снег с дождем, в восточных и южных областях дождь. В западных областях днем ожидается небольшой мороз, от 0 до -3 градусов, в центре и на севере от 0 до +2 градусов, в восточных областях от +2 до +4 градусов, и на юге от +2 до +6 градусов.

В воскресенье, 29 декабря, осадков стоит ждать везде, кроме Херсонской, Запорожской и Донецкой областей. На западе днем от -1 до -3 градусов, на остальной части страны температура воздуха тоже опустится ниже нуля: в центре от +1 до -3, на севере от -1 до -3, в восточных областях от +1 до -2, и на юге от +2 до +7 градусов.

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В понедельник, 30 декабря, по всей стране без осадков, температура воздуха сохранится на уровне воскресенья – в среднем по Украине днем от -1 до -2 градусов.

Во вторник, 31 декабря, снова начнется небольшое потепление. Осадков не ожидается, днем в западных и центральных областях от +1 до +3 градусов, на севере от 0 до +3 градусов, в восточных областях от 0 до +2 градусов, и на юге от +2 до +4 градусов.

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В среду, 1 января, на большей части страны опять дождь с мокрым снегом. В центральных, западных и северных областях днем от +1 до +3 градусов, на востоке от 0 до +2, и на юге от +2 до +4 градусов.

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Народный прогноз погоды

28 декабря отмечается день священномученика Елевферия. Погода этого дня указывает на то, какой погода будет в марте предстоящего года. В старину обратили внимание, что если днем был сильный мороз, а к вечеру вдруг становилось теплее, значит настоящая стужа еще впереди, пишет сайт "Синоптик".

29 декабря почитается память святого пророка Аггея, десятого из двенадцати малых пророков. Иней на Аггея предвещает теплые святки (7 января). Если в этот день будет морозная погода, то она продержится до Крещения (19 января). Согласно народным наблюдениям, погода 29 декабря указывает на погоду грядущего апреля.

30 декабря почитается память пророка Даниила и трех отроков – Анания, Азария и Мисаила. В народе говорили, что "Ананий декабрь поторапливает". Если в этот день был иней, то через неделю следовало ожидать теплой погоды.

31 декабря почитается память святителя Модеста, который считается покровителем скота. Чем сильнее были морозы в этот день, тем меньше были возможны в будущем снегопады и метели. Погода этого дня указывает, какой будет погода в июне.

1 января почитается память святого Бонифатия. Народная примета гласит: "Каков первый день января, таков и первый день лета". Принято было считать, если первый день в году веселый (счастливый), то и год будет таким же (и наоборот). На погоду в этот день указывали птицы: если синички с утра пищат — к морозу, если воробьи нахохлились, следует ожидать непогоды. Также в старину заметили, если утром густой иней на деревьях, то год будет урожайным.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, как директор Одесского зоопарка в костюме крысы записал видео к Новому году.

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