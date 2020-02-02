Неприятности и возможности: политолог о том, как Brexit отразится на Украине

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Выход Великобритании из Евросоюза обернется для страны многомиллиардными потерями. Но пострадает от Брекзита и Евросоюз – его ждут в том числе миграционные проблемы. Что же касается Украины, то наше положение в этой ситуации скорее выигрышное, считают эксперты. Хотя о вступлении, конечно, речь не идет.

"Начну с самого неприятного для Украины. В Евросоюз вместо Великобритании, как на это намекал наш президент Владимир Зеленский в Давосе, Украину не возьмут. Будем реалистами: окно возможностей не приоткрывается, просто меняется его конфигурация. Никаких принципиально новых возможностей для вступления в Евросоюз с уходом Великобритании для нас не появляется", – уверен Владимир Фесенко, политолог, директор Центра политических исследований "Пента".

Да, конечно ЕС нужно компенсировать потерю Великобритании. Но надо понимать, что в Евросоюзе есть принципиальные противники расширения, особенно на восток. И совсем недавно, в частности, об этом заявила Франция, напоминает эксперт.

"Есть еще одно последствие, которое можно назвать неприятным для Украины. Ввиду того, что британцы выходят из руководящих органов ЕС, учитывая их поддержку Украины в предыдущие годы, мы, конечно, чуть-чуть потеряем. В том же Европарламенте. Но не сказал бы, что эта потеря будет критичной – может, немного меньше нас станут поддерживать. Не стоит особо волноваться по этому поводу. Так или иначе, нам нужно активно работать и с разными странами и с разными группами, расширяя число союзников в европейских институтах власти", – говорит Фесенко.

Но с другой стороны, Брекзит также открывает для нас новые возможности. И в первую очередь – возможность усилить наши торгово-экономические позиции в Европе.

"Наши европейские партнеры часто ведут себя эгоистично. Не нужно думать, что все, что предлагает Брюссель, хорошо для Украины. Далеко не всегда. Особенно в сфере экономики. И потому нам нужно бороться за свои интересы, отстаивать их, не идти слепо на любые уступки. И вот раз такая слабина появилась у Евросоюза, надо этим воспользоваться и попытаться продвигать наши интересы, прежде всего в торговых отношениях. И, кстати, Украина старается это делать и Европа уже готова идти навстречу. На саммите Украина-ЕС Евросоюз согласился, что да, надо корректировать договор о Евроассоциации, дать больше возможностей для Украины", – напомнил Фесенко.

Новые возможности, по его словам, появляются и в плане защиты наших интересов в отношениях с Великобританией.

"Сейчас хорошая возможность для качественных, выгодных для нас переговоров с Великобританией по зоне свободной торговли, по принципам торговых отношений, различным экономическим и политическим договорам, которые Британия будет подписывать и переподписывать после Брекзита. То есть часть опыта, который есть с Евросоюзом, можно перенести на Британию и при этом постараться укрепить свои позиции. То есть как это ни парадоксально, но вот это неприятное для Евросоюза событие дает нам пусть небольшие, но возможности. Тем более что Великобритания очень хорошо относится к Украине," – уверен эксперт.

Как известно, 31 января Великобритания вышла из Евросоюза, членом которого была с 1973 года. Брекзит в Лондоне отмечали массовыми гуляниями, на которых даже сожгли флаг ЕС. Хотя на самом деле особых поводов для радости у британцев нету: эксперты прогнозируют, что выход из ЕС чреват для страны колоссальными потерями.

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