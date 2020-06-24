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Нептун отправил баржу на дно: видео попадания крылатой ракеты в морскую цель

24 июня, 05:17

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В качестве цели использовали старую баржу, которая была успешно потоплена

Недавно Украина проводила очередные испытания крылатой ракеты ракетного комплекса "Нептун" – в этот раз осуществлялся пуск ракет с боевой частью. Военные выложили видео момента попадания ракеты в цель.

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Его опубликовали ВМС Украины.

В качестве морских целей использовали давно списанные баржи. На видео сначала с высоты птичьего полета показывается поражение цели, а потом снимает камера, установленная на самой барже.

В результате подбитый "вражеский корабль" пошел на дно.

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Видео: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Напомним, в начале апреля уже проводились испытания крылатой ракеты. Тогда поражали морскую цель с расстояния 100 км. Смотрите уникальное видео, как "Нептун" попадает в цель в море.

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Как сообщали новости "Сегодня", испытания крылатых ракет начались еще в 2018 году, и каждый раз они показывали отличные результаты, а стрелять могут почти на 300 км. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет, с интервалом пусков в залпе от 3 до 5 сек. Он может находиться на расстоянии до 25 км от береговой линии, а необходимое время для его развертывания составляет до 15 минут. Стоит отметить, что "Нептун" – это целый комплекс различной техники, а не просто ракета. Читайте подробнее о характеристиках ракетного комплекса.

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нептун крылатая ракета

Источник: Сегодня

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