Неравные условия войны: почему у артиллерии ВСУ на Донбассе возникла большая проблема
Украинские военные не всегда реагируют калибром на калибр, говорит Юрий Мысягин
На некоторых участках операции Объединенных сил на Донбассе идет настоящая война артиллерийских дивизионов. Боевики обстреливают позиции ВСУ из орудий очень крупного калибра, однако каждый обстрел наших позиций не остается без ответа.
Об этом волонтер из Днепра Юрий Мысягин сообщает на своей странице в Facebook
По его словам, возникла большая проблема, которая немного сдерживает ВСУ.
"Проблема эта не новая, она с 14-го года никуда не уходила. Просто в моменты обострения как сейчас, подобные действия врага проявляются практически сразу", – пишет волонтер.
Он объяснил, что противник обстреливает из артиллерии, особенно самоходных установок, из жилых районов, с позиций возле поселков или на окраинах небольших городов.
"Поэтому ВСУ не всегда реагирует калибром на калибр. Ответка может быть и меньшим калибром, а могут и другом месте отработать по выявленным целям врага, но точно без внимания не оставят", – подчеркнул Мысягин.
И даже при таких "неравных" условиях ведения войны, ВСУ сейчас гораздо успешней и точней, подытожил волонтер.
Напомним, сайт "Сегодня" сообщал о мгновенной ответке ВСУ – была уничтожена батарея россиян, прибывших на "практику" в Донецк .
Также напомним, что Мысягин опубликовал видео удара ВСУ, которые подбили танк и блиндаж боевиков .
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