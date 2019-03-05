Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,83
30,41
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Неравные условия войны: почему у артиллерии ВСУ на Донбассе возникла большая проблема

Сегодня, 04:30

Украинские военные не всегда реагируют калибром на калибр, говорит Юрий Мысягин

Facebook 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ
Facebook 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ.
Неравные условия войны: почему у артиллерии ВСУ на Донбассе возникла большая проблема //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/ede/50f/5c4ede50f3785.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/ede/50f/5c4ede50f3785.jpg Украина Украинские военные не всегда реагируют калибром на калибр, говорит Юрий Мысягин

На некоторых участках операции Объединенных сил на Донбассе идет настоящая война артиллерийских дивизионов. Боевики обстреливают позиции ВСУ из орудий очень крупного калибра, однако каждый обстрел наших позиций не остается без ответа.

Об этом волонтер из Днепра Юрий Мысягин сообщает на своей странице в Facebook   

По его словам, возникла большая проблема, которая немного сдерживает ВСУ.

"Проблема эта не новая, она с 14-го года никуда не уходила. Просто в моменты обострения как сейчас, подобные действия врага проявляются практически сразу", – пишет волонтер.

Он объяснил, что противник обстреливает из артиллерии, особенно самоходных установок, из жилых районов, с позиций возле поселков или на окраинах небольших городов.

"Поэтому ВСУ не всегда реагирует калибром на калибр. Ответка может быть и меньшим калибром, а могут и другом месте отработать по выявленным целям врага, но точно без внимания не оставят", – подчеркнул Мысягин.

И даже при таких "неравных" условиях ведения войны, ВСУ сейчас гораздо успешней и точней, подытожил волонтер.

Напомним, сайт "Сегодня" сообщал о мгновенной ответке ВСУ – была уничтожена батарея россиян, прибывших на "практику" в Донецк .

Также напомним, что Мысягин опубликовал видео удара ВСУ, которые подбили танк и блиндаж боевиков .

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег артиллерия, Мысягин, боевики Донбасса, ответка

Вы сейчас просматриваете новость " Неравные условия войны: почему у артиллерии ВСУ на Донбассе возникла большая проблема". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Волонтер рассказал о разгроме ДРГ – 10 боевиков уничтожены и ранены

27 февраля, 04:30

Все произошло быстро, неожиданно и жестко, пишет Юрий Мысягин

"В ВОП что-то точно прилетело": волонтер сообщил об уничтожении позиции боевиков

4 февраля, 16:40

Бойцы ВСУ продолжают наказывать врага за регулярные обстрелы и нарушение режима прекращения огня

Украинские "птички" в действии: появилось видео уничтожения ракетой позиции боевиков

2 февраля, 05:17

Бойцам ВСУ надоел вражеский пулеметчик и они жестко наказали его за обстрелы

Волонтер о ситуации на Светлодарской дуге: "Серая зона" сократилась, противник приблизился на километр

26 января, 11:03

Никто никуда не отходил и позиции не сдавал, говорит Юрий Мысягин

Зеленский сказал, что сделает с Путиным после победы на выборах

Реакция организаторов Евровидения на отказ Украины от конкурса

На 37-м году жизни умер бывший полузащитник "Динамо"

Отец троих детей узнал, что бесплоден и отсудил у жены $300 тысяч

Кто он: самый женственный знак Зодиака

Израильский концерн показал видео испытаний "убийцы С-300"

Комаровский рассказал, как защитить себя от рака

Цимбалюк назвал "лучшего кандидата для РФ" на выборах в Украине

После скандала с пристрастием дуэт Anna Maria пригласили в Крым

5 волшебных фраз, которые следует говорить ребенку каждый день
Загрузка...

Инвестиции на маленькие суммы: куда вложиться, чтобы не обесценить деньги

Вчера, 07:00

"Сегодня" подсчитала, на чем заработать, имея немного денег 

Без транзита российского газа: много ли потеряет Украина

3 марта, 07:51

В 2019 году завершается 10-летний договор между Украиной и Россией о транзите газа в Европу

Цены на бензин перед выборами: чего ждать автовладельцам

2 марта, 07:51

За месяц существенно подешевел только автогаз. Эксперты считают, что ситуация поменяется в обратную сторону

В Украину идет тепло: прогноз погоды на неделю

2 марта, 07:24

В понедельник, 4 марта в северной, восточной и центральной частях страны ожидаются дожди.

Показали элитный особняк Гладковского-младшего

Украинцам назвали самого богатого кандадата в президенты

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали