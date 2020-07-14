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Несколько вариантов: главный санврач о работе школ и вузов с 1 сентября

14 июля, 07:55

Виталий Андроник , Игорь Рец

Сейчас на повестке дня безопасное проведение ВНО. По его результатам будут сделаны некоторые выводы

Вариантов запуска учебного процесса несколько и они рассматриваются. Об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. По его словам, сейчас на повестке дня безопасное проведение ВНО. По результатам тестирования будут сделаны некоторые выводы.

"Мы рассматриваем различные варианты, но сейчас на повестке дня безопасное проведение внешнего независимого оценивания, чтобы сделать определенные выводы и уроки. На днях мы общались с новым и. о. министра образования и рассматривали несколько вариантов, что можно в случае осложнения эпидситуации делать дистанционно, а что – онлайн. Какие уроки можно передвигать, какая должна быть наполненность классов, как это может влиять на экономику с учетом того, что школа выполняет еще и функцию присмотра за детьми, пока родители на работе. Мы смотрим на коллег из других стран мира, которые возобновили учебу в школах еще в мае. У нас есть несколько наработок. Это все проговаривается, но сейчас мы не готовы озвучить конечный результат", – говорит Ляшко.

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Ляшко подтвердил, что варианты дистанционного обучения также рассматриваются.

"Как вариант – рассматривается. Возможно, какие-то определенные уроки могут быть дистанционными, но сейчас я не буду комментировать, потому что это преждевременно", – сказал главный санврач.

Полное интервью с главным санитарным врачом Украины Виктором Ляшко читайте на сайте "Сегодня".

Напомним, что правительство работает над продолжением обучения детей в условиях распространения коронавируса в Украине. В свою очередь, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город делает все, чтобы 1 сентября, при благоприятной эпидемиологической ситуации, начать учебный процесс в школах.

Также смотрите сюжет о дистанционном образовании в Украине:

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интервью школа Сегодня ВНО Виктор Ляшко

Источник: Сегодня

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