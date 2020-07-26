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Несмотря на дожди: в Украине 11 областей находятся под угрозой пожаров

26 июля, 14:00

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Чрезвычайный уровень пожарной опасности наблюдается в большинстве центральных областей

В Украине, несмотря на прогнозируемые дожди в ближайшие дни, синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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"26-27 июня в большинстве южных, центральных, Харьковской, Донецкой, Сумской и Хмельницкой областях чрезвычайный уровень пожарной опасности", – написали на сайте.

Согласно данным синоптиков, под угрозой пожаров находятся Хмельницкая, Винницкая, Черкасская, Одесская, Николаевская, Кировоградская, Днепропетровская, Запорожская, Донецкая, Харьковская и Сумская области. Также небезопасные погодные условия будут в Крыму.

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Напомним, ранее мы сообщали, как Киев накрыла непогода. В результате дождя и шквалов подтопило ряд улиц, движение трамваев было заблокировано , также повалены несколько деревьев.

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Кроме того, недавно ливень превратил Харьков в Венецию, люди на улицах плавали на лодках. С небольшими перерывами и разной интенсивностью дождь шел почти всю ночь и продолжался утром.

А 19 июля Хмельницкий накрыла сильная гроза, затопило улицы и рынок. Произошло подтопление проезжей части и прилегающих придомовых территорий в переулке Степана Бандеры.

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погода Укргидрометцентр пожарная опасность погода в Украине

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