Netflix снимает в Украине политический боевик, Ван Дамм уже в Киеве

Фильм будет о политических интригах на государственном уровне

Известный стриминговый сервис Netflix снимает свой первый фильм на территории Украины, а среди главных актеров – Жан-Клод Ван Дамм, который ранее уже приезжал в Украину.

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Об этом сообщил в Facebook министр культуры Александр Ткаченко, лично встретившись со звездой боевиков.

"Netflix снимает свой первый фильм в Украине. На выходных познакомился с командой проекта. Это комедийный боевик о политических интригах на государственном уровне – "The Last Mercenary". Львиная часть съемок пройдет в Киеве. Также будут снимать в Париже. По сюжету события будут разворачиваться во Франции. Среди главных актеров – Жан-Клод Ван Дамм и Албан Иванов", – написал он.

Ткаченко сообщил, что ответственные за сьемки на территории Украины международная кинокомпания Apple Tree и отечественные Star Media. По словам министра, сьемки фильма уже стартовали и продлятся до осени. Продюсеры – Влад Ряшин, Жан-Шарль Леви и Олиас Барко, режиссер – Дэвид Шарон, а оператор-постановщик – Тьерри Арбогаст.

"Ну а мы вместе с Жаном-Клодом держим кулаки, чтобы динамика международных съемок у нас только росла. Готовы встречать зарубежных кинопродюсеров", – написал глава Минкульта.

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Как сообщали новости "Сегодня", в октябре прошлого года президент Владимир Зеленский встречался в Киеве с голливудским актером Томом Крузом. Глава государства сам имеет немалый опыт в кино и рассказал о планах американскому гостю. Актер присматривал в разных городах Украины локации для сьемок очередной части фильма "Миссия невыполнима", однако недавно стало известно, что сниматься в нашей стране он не будет.

Отметим, что уже действует закон о господдержке иностранных кинопроизводителей. Зарубежные кинокомпании будут получать субсидии за съемки в Украине, но при определенных условиях.

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