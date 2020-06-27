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Невыносимая жара, но местами град: какой будет погода в День Конституции

27 июня, 19:06

Сергей Соловьев Сергей Соловьев

Остудить 30-градусную жару могут грозовые дожди, местами - с градом

В День Конституции, 28 июня, в Украине будет очень жарко, однако в некоторых регионах невыносимый зной охладят грозы, местами с градом. Об этом в своем Фейсбуке сообщила синоптик Наталка Диденко.

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В воскресенье прогнозируют от 26 до 32 градусов выше нуля. Последствия атмосферного фронта – дожди с грозами – почувствуют на себе прежде всего западные и северные регионы, а также Харьковская область, кое-где и в центральных областях.

"При грозах возможны шквалы, сильные ливни, град", – уточнила Диденко.

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При этом в южной Украине и в прилегающих центральных областях будет солнечно.

"Особенно повезет тем, кто еще вчера рванул на украинские моря – как раз погода купально-загоральная", – пишет синоптик. "Но не увлекайтесь слишком солнцем, лучше в шляпке, панамке, или периодически в воду".

В Черном море вода прогрелась до 22-25 градусов, а в Азовском – до 28.

Отметим, что не стоит забывать об опасности паводка. Накануне спасатели предупредили украинцев, в каких регионах возможен резкий подъем воды.

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