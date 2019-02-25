Дело Заманы: эксперт намекнул на причастность генерала к незаконной продаже оружия

Жирохов рассказал, почему за дело Заманы взялись именно сейчас

Фото: Минобороны Украины

Дело Заманы: эксперт намекнул на причастность генерала к незаконной продаже оружия Людмила Грубник //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/3ec/b67/5c73ecb67d687.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/3ec/b67/5c73ecb67d687.jpg 2019-02-25T15:39:00+02:00 Украина Жирохов рассказал, почему за дело Заманы взялись именно сейчас

Вручение подозрения в госизмене бывшему начальнику Генштаба ВСУ Владимиру Замане может быть связано с его причастностью к незаконной продаже оружия и крупным разворовыванием украинской армии.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал военный эксперт Михаил Жирохов.

По его словам, это дело напрямую связано с созданием Временной следственной комиссии ВРУ.

"Это звенья одной цепи. Потому что это все же начальник Генерального штаба. И там должны быть серьезные основания. Человек, который отвечал за все. (Сначала шел. – Ред.) главнокомандующий, а потом – он. Это все связано с распродажей оружия. Временная комиссия ВРУ расследует продажу оружия со складов украинской армии за период с 1992 по 2014 год. Была организована схема, по которой боевая техника и оружие продавались по остаточной стоимости, грубо говоря, по цене металлолома. Потом через фирмы-прокладки продавались в Африку, заинтересованным по СНГ. Там целая схема. Когда он был, с 2010 по 2014 годы, был пик разворовывания армии", – предполагает Жирохов.

Тот факт, что подозрение вручили именно сейчас, связано с тем, что именно сейчас накопилось нужное количество доказательств.

"После Майдана началась война, военных не трогали. Не сроки важны. Для продаж такого уровня это не срок. Возможно, накопилось определенное количество доказательств, которые позволяют выйти в суд", – добавляет эксперт.

Напомним, в Украине начали расследование хищений в ВСУ за 2004-2017 годы, в связи с чем была создана Временная следственная комиссия. Как сообщали в Раде, за 10 лет было распродано за "копейки" большое количество техники и вооружения – сотни танков, сотни БТРов, десятки вертолетов. В Раде озвучивали количество техники и суммы.

В рамках следствия генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал о четырех этапах в период с 1991-го по 2014 год, как разоружалась украинская армия и приходила в упадок.

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АВТОР: Людмила Грубник Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.