Незаметная электроэнергия: откуда в домах украинцев берется свет

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Ежедневно каждый украинский дом потребляет около пяти киловатт-часов электроэнергии. Самые популярные домашние приборы – чайник, холодильник и микроволновая печь. Без них не обойтись. И украинцы настолько привыкли к наличию электроэнергии, что просто ее не замечают. На самом деле, за каждой зажженной лампочкой стоят сотни людей.

Ежедневно тысячи шахтеров спускаются под землю. Горняки света почти не видят, зато дарят нам. В лавах на глубине в несколько сотен метровой рубят пласты угля.

"За сутки у нас получается с нашего участка 2200 тонн, а за смену, наряд в каждой смене – 700-800 тонн", – говорит Александр Корнован, шахтер.

А потом конвейерами специальных галерей уголь отправляют на обогатительную фабрику. Здесь из него вымывают все примеси, а потом еще и просеивают, на "грохоте". Процесс – соответствует названию.

"Процесс обогащения – это отделение полезного угля, скажем так, от сопутствующей пустой породы. Оно происходит за счет разности плотностей. Мы получаем 12 тысяч тонн концентрата энергетического качества, который в дальнейшем транспортируется на ТЭС", – рассказывает Светлана Николаенко, мастер основного производства обогатительной фабрики.

Далее уголь попадает на склады теплостанций.

"На протяжении отопительного сезона ТЭС будут работать в режиме максимальной нагрузки. Это связано, во-первых, с низкими температурами и мы будем компенсировать тот объем электроэнергии, который не могут выработать в течение зимы гидроэлектростанции, а также будет снижен выпуск солнечных электростанций", – говорит Дмитрий Сахарук, генеральный директор ДТЭК ЭНЕРГО.

Долго на теплостанции уголь не задерживается, отправляется по железным лентам к мельницам. И там становится пылью. Затем пыль жарят в котле.

В этом приборе температура – более тысячи градусов. Пар нагревается настолько, что запускает турбину и генератор – так и рождается электроэнергия. По проводами она идет к розетке. Теплостанции дают лишь треть киловатт в стране, более половины обеспечивают – атомные. Но именно ТЭС включаются тогда, когда все дома – утром и вечером.

А тем временем, ДТЭК продолжает готовиться к отопительному сезону. На 11 октября на складах теплоэлектростанций компании накопили 1 млн тонн угля. Это в два раза больше, чем было на начало осени.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали, что премьер-министр Алексей Гончарук пообещал своевременное начало отопительного сезона в Украине.

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