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"Независимость – не просто слово": Арсений Яценюк поздравил украинцев с праздником (видео)

24 августа, 10:01

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

По словам политика, страна должна вернуть захваченные Россией территории

Бывший премьер-министр Украины, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк поздравил украинцев с Днем Независимости.

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Видео с обращением к согражданам политик опубликовал в своем Facebook.

"Наша украинская независимость – это далеко не просто слово. Это свобода, воля, это "дух, что тело рвет к бою". Это прошлое – с трагическими страницами и страницами побед и взлетов. Это настоящее. С экономическими проблемами, коронавирусом и самое важное – с территориями, которые захвачен Россией и должны быть возвращены. И это будущее. Это завтра – завтра нашей успешной страны, за которое мы боролись, будем бороться, и мы его обязательно выборем", – заявил Яценюк.

Ранее мы сообщали, что Украину с 29-й годовщиной независимости поздравили президенты США, Франции, Германии, Швейцарии, Польши, Венгрии и других стран, а также Папа Франциск и Королева Елизавета II. В поздравлениях большинство стран обещали Украине свою поддержку.

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А посольство Соединенных Штатов в Украине разместило необычное поздравление для украинцев в связи с Днем Независимости.

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А как главный государственный праздник страны проходил в прошлом году, смотрите в видеосюжете:

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День Независимости Арсений Яценюк Украина поздравления
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