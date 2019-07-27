Ни дня без плюса: родители и учителя бьют тревогу из-за того, что ВНО по математике станет обязательным

В МОН объясняют, что поводов для паники нет

Важно. Математику нужно учить постоянно, чтобы успешно сдать ВНО и получить документ о среднем образовании. Фото: Pixabay

Согласно Указу МОН №1369, с 2021 года тестирование по математике станет обязательным для всех выпускников школ, пту и других учебных заведений. Но если обязательная сдача ВНО по украинскому языку почти не вызывает возражений, то математику любят не все.

"Для меня такое нововведение абсурдно. Большинство подростков не любят с математику, — говорит ученица гуманитарного колледжа Катерина Благих. — Во многих вузах она не нужна, зачем ВНО по математике для всех?"

Обеспокоены и родители:

"Мой сын учится в ПТУ. С математикой не дружит. Ну, например, не сдаст он этот тест, то не получит даже аттестат, или что там введут в 21 году?" — говорит мама ученика Тамара Гузенко.

Обоснованы ли такие беспокойства, нам пояснили замминистра образования Вадим Карандий, пресс-служба МОН и педагог, доктор физ.-мат. наук Светлана Власкина.

Почему математика?

Решение об обязательной сдаче математики оказалось достаточно неожиданным для всех, ведь дети с гуманитарными способностями привычно не придавали значения этому предмету.

"Исследования европейских и мировых ученых в области образования показывают: учащиеся, успешные в математике, успешны буквально во всех сферах деятельности, — поясняет такое решение замминистра. — Математика поддерживает все предметы, и гуманитарные не исключение. Поэтому такое решение если и отразится на дальнейшей профессиональной карьере украинцев, то только лучшим образом".

Кроме того, в Министерстве образования убеждены: оснований для паники нет. Современная учебная программа адаптирована для того, чтобы каждый ученик мог сдать тесты без проблем и дополнительных часов.

Подобный опыт действительно есть во многих странах.

"Математика приводит мозги в порядок, учит логически мыслить, развивает аналитические способности. — Перечисляет достоинства "царицы наук" Светлана Власкина. — Ученик с гуманитарными способностями, склонный к изучению, например, языкознания, должен знать, что в каждом языке есть свои логические лингвистические правила. А знание математики помогает понять структуру языка".

Как нас заверили в Министерстве образования, ничего сложного или страшного в таком нововведении нет. Тем более что время на подготовку есть: обязательным предмет станет лишь с 2021 года, а тестовые задания будут доступны уже с сентября этого года.

"Демонстрационную версию мы планируем запустить с осени, — поясняет Вадим Карандий. — Ученики и учителя математики смогут попробовать свои силы, а мы примем во внимание все замечания с тем, чтобы к 2021 задания были максимально доступны и адаптированы к знаниям современных учеников".

Без стресса: два уровня сложности

Нервничать из-за нововведения ученикам не стоит, считают в МОН.

"Сдать ВНО по математике смогут все без исключения. Тесты будут разделены на два уровня сложности: стандарт и профильный, — поясняет Вадим Карандий. — Первый уровень — для тех, для кого в дальнейшем математика не станет одним из базовых предметов. Профильный же уровень могут выбрать ребята, которые связывают свою дальнейшую карьеру с точными науками".

То есть гуманитариям можно выбирать тесты стандарт:

"Он будет легче существующего сегодня уровня тестов. Скорее, те задания, которые ученики выполняют сегодня, будут отвечать профильному уровню сложности", — поясняет замминистра.

Сегодняшняя программа рассчитана на то, чтобы все без проблем сдали ВНО по математике, подчеркивают в министерстве.

"Образовательная программа не изменится, количество часов, рекомендованных министерством на изучение математики, останется прежним, — говорит Вадим Карандий. — Сегодня не предусмотрена дополнительная кадровая подготовка учителей математики, и нововведение никак не отразится на учебном процессе и педагогическом составе. Но каждая школа может самостоятельно, по решению школьного комитета, ввести дополнительные часы на изучение этого предмета, например факультативно, либо взять еще в штат учителей математики".

Без сдачи тестов по математике аттестат или диплом выдаваться не будут.

"Согласно Указу №1369 от 07.12.2018 года, все ученики — школ, профессионально-технических училищ, колледжей и т. д. — в обязательном порядке должны сдавать ВНО или ДПА для получения аттестата о среднем образовании", — пояснили в пресс-службе МОН.

С 2021-го математику будут сдавать выпускники школ и всех учебных заведений, кроме вузов.

Тестирование. Обязательное для всех, но для гуманитариев полегче Фото: Александр Яремчук, Сегодня

До старта еще есть время

Поскольку обязательное тестирование по математике будет лишь в следующем году, оставшиеся месяцы нужно использовать правильно.

"В математике нет ничего сложного. Главное — понять теорию, а затем закрепить ее практикой, — утверждает педагог. — Обязательно решайте много примеров и задач, идите от простых к сложным. Даже если ребенок планирует сдавать профильный тест, начинать нужно с базового, простого уровня, постепенно усложняя его. При этом развивайте логическое мышление, ищите разные варианты и пути решений, а не только используйте алгоритмы".

Начинать готовиться нужно с 7-го класса, чтобы не упустить важный материал.

"Если родитель чувствует, что ребенок не "тянет" — нанимайте репетитора. Договориться можно и со школьным учителем, — говорит Светлана Власкина. — К сожалению, сегодня классы переполнены, учитель физически не может уделить всем ученикам достаточно времени. А скорость понимания у детей разная: кто-то усваивает материал за урок, а кому-то нужны дополнительные занятия".

Напомним, недавно новости "Сегодня" узнали, что лучше для школьников: записаться на подготовительные курсы либо заниматься с репетитором. Подробнее читайте в статье "Экспресс-подготовка к ВНО: что нужно успеть школьникам до 21 мая".

Также мы писали о том, что после появления на сайте президента Украины петиции с просьбой отменить указ о школьной форме родителям школьников действительно облегчили жизнь – глава государства Владимир Зеленский упразднил такую норму.

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