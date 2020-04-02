Ни одна пуля не прошила: видео обстрела броневика "Козак-5"

Из броневика можно сделать боевую машину и прикрепить пулемет

Ранее в Украине испытывали броневик "Козак-2", а теперь бездорожье и обстрел брони прошел "Козак-5" – бронеавтомобиль был специально создан для нужд полиции и специальных подразделений.

Об этом сообщает Defense Express.

Сначала броневик был обстрелян – как сама броня, так и стекла окон. Отметим, что он имеет защиту на уровне ПЗСА-5 (аналогичный стандарта НАТО STANAG 4569 lvl 2) и защищает от пуль 7,62х51 мм во всех проекциях. Такой же уровень защиты обеспечивает бронебашня, которая, в зависимости от назначения машины может быть открытого или закрытого типа. В результате ни одна пуля не прошила "Козака".

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Далее бронеавтомобиль отправился покорять бездорожье и даже водное препятствие. "Козак-5" имеет массу 10 т, оснащается 6,7-литровым 330-сильным дизельным двигателем с максимальным крутящим моментом в 1109 Нм, который соединен с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Также на базе этого броневика можно создать тактический автомобиль, который будет оснащаться легким боевым модулем, машину огневой поддержки, санитарно-эвакуационный автомобиль, машину разведки или специальный транспорт для саперов.

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно в Украине обкатали суперсовременный БТР "Атаман 6x6". Это новая разработка украинского оборонпрома и он был разработан для морской пехоты Украины. Он имеет и серьезную броню, и мощное вооружение.

Также смотрите видео, как испытывали обстрелом новый бронированный корпус БТР-4Е. Испытания проходили два типа соединения – с укрепляющей наплавкой и подкладкой из броневой стали и без нанесения этой наплавки. Обстрел производился бронебойно-зажигательными пулями Б-32 калибра из пулемета:

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