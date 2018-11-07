Ни одно пенитенциарное учреждение не соответствует международным стандартам – замминистра юстиции

Сегодня, 07:21

Сейчас в Украине есть 148 пенитенциарных учреждений.

Фото: Даниил Павлов
Фото: Даниил Павлов

Все пенитенциарные учреждения Украине не соответствуют международным стандартам. некоторые тюрьмы и СИЗО сейчас реконструируют и ремонтируют, но большинство зданий находится в плохом состоянии. Об этом в интервью "Сегодня" рассказал замминистра юстиции Денисы Чернышов. 

"В разных учреждениях разные условия. Зависит от того, как давно они были построены, какие материалы использовались при строительстве и т.д. Но ни одно из них не соответствует международным стандартам. Есть положительные сдвиги с точки зрения того, что в тех учреждениях, которые посещали международные эксперты, они не услышали ни от одного заключенного жалоб на физическое давление или физическое воздействие, то есть пытки. Есть определенные положительные сдвиги с точки зрения питания, медицинского обслуживания. Да, мы не как-то мега стартовали и побежали далеко-далеко, но положительные сдвиги все же есть. Но с точки зрения зданий – здесь минус", – отметил Чернышов.

Он также добавил, что сейчас начали поднимать вопрос и о том, что в таких условиях работают и пенитенциарии. Что касается образцовых пенитенциарных учреждений, то здесь замминистра выделяет Северо-Восточное МРУ и Харьков в частности.

"Есть очень много лиц, которым не понравятся те учреждения, которые я сейчас назову. Но давайте будем разделять стремления человека. Если он хочет жить по нашим гражданским законам – это одно, если он хочет соответствовать субкультуре – это другое. То есть если он хочет иметь нормальные, в некоторых случаях, хорошие условия, коммунально-бытовые, медицинские, получать нормальную работу, то с этим ситуация лучше в Северо-Восточном регионе. Это Северо-Восточное МРУ и Харьков в частности. Хотя многие правозащитники говорили, что "Харьков – это пыточная", но если хочешь жить по шаблонам субкультуры, то будешь это критиковать. Там большинство работает и выполняет все правила внутреннего распорядка. Кто к чему стремится. Если человек осознает, что он совершил преступление и хочет исправиться – это одно. Если он себя отождествляет с криминальным миром – это совсем другое", – говорит Чернышов.

Подробнее о ситуации в пенитенциарной сфере в Украине и реформах читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Электронные браслеты вместо тюрем и реформа мировоззрения: интервью с замминистра юстиции".
СИЗО, реформа, минюст, пенитенциарная система, тюрьмы

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Автор:

Анастасия Ищенко

Источник:

"Сегодня"

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