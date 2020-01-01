Ничего святого: боевики под Новый год атаковали бойцов ВСУ

Враг бил не только со стрелкового оружия, но и применил бронетехнику

/ Фото: Минобороны РФ

После того, как на днях снайпера боевиков выходили на "охоту", 31 декабря на передовой противник пустил в ход бронетехнику, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. Всего за прошедшие сутки было пять вражеских обстрелов, сообщает штаб Объединенных сил.

Так, один обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия зафиксировано вблизи Авдеевки. Еще четыре атаки позиций украинских защитников противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

дважды рядом с населенным пунктом Зайцево – из вооружения БТР и крупнокалиберных пулеметов;

у Новолуганского – со станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

неподалеку Крымского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

"Вчера, 31 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было. С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли", – сообщили в ООС.

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Как сообщали новости "Сегодня", стало известно число погибших воинов ВСУ в декабре 2019 года. Со стороны украинской армии гибли спецназовцы СБУ, бойцы ВСУ и нацгвардейцы, и это при том, что по факту объявлен режим прекращения огня на передовой.

Смотрите также видео, как украинские военные, которые держат оборону на Мариупольском направлении, оригинально "поздравили" российских оккупантов на передовой, соорудив елку из обломков вражеских мин и снарядов:

Видео: ООС

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