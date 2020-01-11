Никаких отклонений от курса: маршрут сбитого самолета МАУ показали в 3D

Маршрут сравнили с другими полетами этого же рейса

/ Фото: Reuters

Украинский самолет, сбитый 8 января около Тегерана, не отклонялся от курса. Это видно и на 3D-снимках, опубликованных в Twitter.

Маршрут сбитого воздушного судна сравнили с движением других 22 самолетов этого же рейса. Синей линией изображен последний полет.

Видео: twitter.com/siminzarrin

Вице-президент МАУ Игорь Сосновский во время брифинга рассказал, что последними словами пилотов самолета были "набирать и поворачивать".

"Им дали (разрешение, – ред.) набирать (высоту, – ред.) и поворачивать. Они ответили: "Набирать и поворачивать". Никаких разговоров после этого, что могло произойти только если что-то взорвалось. Иначе они никак не могли замолчать ", – резюмировал он.

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Также снимки маршрутов рейса PS725 показал Flightradar. Полет сбитого самолета сравнили с 45 маршрутами.

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Напомним, в Офисе президента Украины отчитались о работе оперативного штаба по расследованию крушения пассажирского лайнера Международных авиалиний Украины в Иране, созданном при Совете национальной безопасности и обороны, и показали фото с места гибели воздушного судна .

В сети появилось сообщение журналиста издания The New York Times Кристиан Триберт, и видео на котором запечатлен пуск ракеты, которая могла сбить лайнер МАУ под Тегераном.

Тела украинцев со сбитого "Боинга" доставят в Украину из Ирана 20-21 января. Сейчас идентифицированы 30% тел. В МАУ ранее заявили, что компенсации и страховые выплаты родственникам проведут согласно всем международным правилам.

Сайт "Сегодня" внимательно следит за всеми событиями вокруг трагедии в Тегеране. Более детально об этом читайте в специальной хронике: "Крушение самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования (фото, видео)" .

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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