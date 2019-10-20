Никогда не пойму людей, которые "устали от войны": Балух

Фото: facebook.com/tamara.muzychuk

Освобожденный из российского плена в рамках обмена Владимир Балух рассказал, что в Украине есть люди, которые "устали от войны", и он их не понимает.

"Есть определенные люди, которые „устали от войны". Мы были на встрече с митрополитом Епифанием (главой ПЦУ, – ред.) в Михайловском соборе. И он сказал такую вещь: „Как можно устать от любви к своей земле, от любви к родине, к родным, к близким?" Действительно, как можно отказаться от себя? Я этого никогда не пойму", — сказал Балух.

Реклама

Напомним, Украина и Россия обменялись удерживаемыми лицами в формате "всех на всех". В число обмениваемых с российской стороны вошли пленные украинские моряки и политзаключенные, незаконно удерживаемые Кремлем за решеткой. В ответ Киев выдал Москве лиц, осужденных по статьям о дезертирстве, подозреваемых в госизмене и терроризме.

В тренде Признание ПЦУ в мире: Греческая церковь приняла еще одно важное решение

Как позже стало известно, Зеленский и Путин сначала договаривались только о военнопленных моряках, но удалось освободить и политзаключенных.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что анонсированный ранее обмен удерживаемых лиц с Россией будет включать три группы людей. Комментируя то, что недавно на неподконтрольной Украине части Донбасса выносили ряд приговоров удерживаемым боевиками людям, Пристайко сказал: "Это является необходимой частью процесса".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама