Нищук: Украина готова направить лучших реставраторов для восстановления Собора Нотр-Дам
Министр культуры надеется на спасение чрезвычайного памятника культурной карты мира
Министр культуры Украины Евгений Нищук заявил, что пожар в Соборе Парижской Богоматери во Франции является огромным ударом для культуры и истории всей Европы и мира.
"Это огромный удар для истории, культуры не только Парижа, но и всей Европы и мира", – написал Нищук на своей странице в соцсети Фейсбук.
Также он выразил надежду, что "пожарным удастся спасти и не дать исчезнуть с культурной карты мира чрезвычайный памятник".
Кроме того, он отметил, что Украина готова направить своих лучших специалистов и реставраторов для работ по восстановлению Собора.
"От себя хочу отметить, что готовы максимально быстро направить своих лучших специалистов и реставраторов для работ по восстановлению Собора!", – отметил министр.
Как сообщалось, пожар в соборе Парижской Богоматери возник около 18:50. В результате возгорания верхняя часть шпиля и часы обрушились.
Возникновение огня связывают с проводимыми реставрационными работами. На верхнем ярусе здания с внешней стороны установлены леса.
Прокуратура Парижа начала расследование по факту пожара в Соборе Парижской Богоматери. Об этом сообщил сайт газеты "Фигаро". Прокуратура должна установить точные причины возгорания, возникшего в верхних уровнях здания собора примерно в 18:50. Спасательные службы предполагают, что причиной пожара могли стать реставрационные работы, которые проводились на крыше здания.
Ранее в Сети появилось видео падения знаменитого шпиля. Пожарные подтвердили, что крыша здания обрушилась.
Все подробности пожара читайте на сайте "Сегодня".
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