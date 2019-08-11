Ночное ДТП под Львовом: погиб пожилой водитель мопеда

Фото: 24.kz.

На автодороге Киев – Чоп в Стрыйском районе Львовской области произошло ДТП, жертвой которого стал пожилой мужчина. Происшествие случилось 10 августа около 23:30, сообщает Главное управление Национальной полиции во Львовской области

Как предварительно установили правоохранители, столкнулись автомобиль Renaul Laguna, которым управлял 45-летний житель Пустомытовского района, и мопед под управлением 63-летнего жителя одного из сел Стрыйского района. В результате столкновения водитель мопеда получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Ранее новости "Сегодня" сообщали осмертельном ДТП под Киевом, где женщина упала с мопеда и попала под грузовик.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 776 аварий).

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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