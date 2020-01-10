Ночной бой и смерть в больнице: названо имя бойца ВСУ, погибшего на Донбассе

Николай Довженко / Фото: Facebook

В четверг, 9 января, поздно вечером в зоне операции Объединенных сил на Донбассе получил тяжелое ранение, а потом скончался 23-летний старший солдат Николай Довженко, служивший в 28-й отдельной мехбригаде ВСУ им. Рыцарей Зимнего Похода.

Об этом пресс-служба 28-й ОМБр сообщает на своей странице в Facebook.

"Около 23 часов противник открыл обстрел из стрелкового оружия по нашим позициям, в результате чего старший солдат Николай Довженко получил тяжелое ранение.

Спустя несколько часов парень умер в больнице. Николаю было 23 года", – сообщили подробности трагедии в бригаде, однако не стали уточнять, где именно и как это произошло.

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Как рассказала волонтер из Черновцов Галина Абрамьюк, причиной смерти молодого парня стала пуля снайпера.

Известно, что 28-я бригада ВСУ несет служба в районе Марьинки, расположенной в нескольких километрах западнее Донецка, оккупированного боевиками т.наз. "ДНР". Именно в районе соседней Красногоровки 9 января и происходили обстрелы позиций украинских военных боевиками.

Напомним, 9 января в Славуте Хмельницкой области простились с Сергеем Рацуном – старшим солдатом, механиком-водителем 93-й бригады ВСУ, который 5 января погиб во от пули снайпера в районе села Крымское Новоайдарского района Луганской области.

Также сообщалось, что 5 января в районе Павлополя Донецкой области погиб 24-летний Руслан Насальский из 109-го отдельного горно-штурмового батальона ВСУ. У парня остались мать, младшая сестра, жена и трое детей.

Кроме того, 5 января в районе Золотого Луганской области на мине подорвался грузовик ГАЗ-66 ВСУ, погиб 48-летний Сергей Дичек из села Богдановка Волочисского района Хмельницкой области.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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