Ночной бой под Волновахой: названы имена и обстоятельства гибели украинских морпехов

Николай Обуховский и Александр Линчевский / Фото: Facebook

Сегодня ночью 1-й отдельный батальон морской пехоты ВСУ понес безвозвратные потери – от вражеских пуль погибли двое украинских бойцов

Об этом сообщает пресс-служба 36-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Билинского на своей странице в Facebook.

Как сообщили в бригаде, противник плотным огнем из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов прикрывал работу своего снайпера, в результате которого наши воины получили несовместимые с жизнью ранения.

"Ребята выполняли свой долг и погибли на посту с оружием в руках, командир и подчиненный пали вместе смертью храбрых", – сказано в сообщении батальона.

Прапорщик Николай Обуховский был опытным воином, на войне с самого ее начала. Вышел из Дебальцево и продолжил службу. У Николая осталась маленькая дочь и жена....

Матрос Александр Линчевский отслужил срочную службу, но когда узнал, что подразделение едет на выполнение задач в ООС, подписал контракт и без сомнений уехал с побратимами, сообщает пресс-служба батальона.

Александр Линчевский

Черкасский губернатор Игорь Шевченко рассказал, что 21-летний Александр был родом со Шполянского района, и сообщил подробности гибели бойцов. По его словам, стрелок-помощник гранатометчика Александр Линчевский погиб под Волновахой от пули снайпера.

Напомним, это не первая потеря в рядах 36-й ОБрМП. 2 сентября по время вражеского обстрела погиб 24-летний Андрей Проценко. Который был откомандирован в 36-ю бригаду и получил тяжелое ранение в шею в районе села Водяное Волновахского района Донецкой области, расположенного в 15 км к востоку от контролируемого украинскими военными Мариуполя.

30 августа у села Водяное от вражеского обстрела позиций украинских военных получил несовместимое с жизнью ранение морпех – младший сержант Сергей Савинов.

Кроме того, сообщалось о гибели четырех морпехов под Павлополем:

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