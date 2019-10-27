Ночные бои на Донбассе: боевики ударили из запрещенного оружия

Противник особенно старался на Луганском направлении и под огонь попали позиции ВСУ у трех населенных пунктов

/ Фото: Минобороны РФ

На Донбассе с начала текущих суток враг начал накалять обстановку, уже совершив три обстрела по состоянию на 7 часов утра. Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

Военные отмечают, что все обстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Боевики из крупнокалиберных пулеметов обстреляли ВСУ вблизи Луганского, а в районе Новолуганского – из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также стрелкового оружия. Вблизи Светлодарска враг обстреливал позиции украинской армии из стрелкового оружия, станковых и ручных противотанковых гранатометов.

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"В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", – сообщили в ООС.

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Как сообщали новости "Сегодня", 26 октября боевики снова сорвали отвод войск у Золотого. В целом же в субботу враг 21 раз нарушил режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений украинской армии из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

А тем временем, пока на фронте напряженная обстановка, президент Владимир Зеленский встретился с добровольцами. В Золотом президент пообщался с местными жителями и военными, чтобы узнать настроения по вопросу разведения войск. Также Владимир Зеленский спросил ребят, почему они здесь стоят, какой их мотив, рассказал, что жители за отвод войск и сказал добровольцам, чтобы они убрали оружие.

Позже Зеленский поделился впечатлениями от этой поездки на Донбасс, отметив, что были весьма эмоциональные разговоры. Также глава государства сообщил, что украинские войска в Золотом готовы к отводу.

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