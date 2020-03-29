Ночные морозы и снег: в Украину вернется непогода

Спасатели уже предупредили об опасности

На следующей неделе в Украине сильно испортится погода – в стране похолодает, а в Карпатах и вовсе синоптики прогнозируют снег. Об этом, со ссылкой на данные Укргидрометцентра, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По данным, с 31 марта по 2 апреля в связи с вторжением арктического воздуха в западных, северных, большинстве центральных областей ожидается ощутимое снижение температуры", – говорится в сообщении.

В частности, температура в стране ночью установится на уровне 0-6 градусов мороза, днем – 1-6 градусов тепла. 31 марта в центральных областях ожидаются 3 градусов мороза до 3 градусов тепла.

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А в Карпатах, помимо снижения температуры, 31 марта синоптики прогнозируют умеренный снег. На дорогах ожидается гололедица – объявлен желтый уровень опасности. Температура тут ночью будет 4-9 градусов тепла, днем – 0-5 градусов мороза.

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Напомним, мы публиковали прогноз погоды на весь 2020 год.

Кроме того, ранее заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказывала, что погода меняется во всем мире и люди уже ощущают последствия. Она пояснила, чем опасны для Украины быстрые изменения климата.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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