Ночью – мороз, а днем будет теплеть: в Украине снова меняется погода

Со среды температура воздуха начинает идти вверх, местами будет даже до +18

/ Фото: Pixabay

В Украину вернется тепло только к концу недели, а завтра, 9 октября, все еще будет свежо: ночью заморозки, а днем скромные 10-12 градусов, хотя местами дойдет и до +18. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, в ночь со вторника на среду в восточных, центральных областях и даже на юге будут наблюдаться заморозки до -5 градусов. И только в Одесской, Винницкой областях и в Крыму без ночных морозов. На остальной территории ночью предполагается 3-7 градусов выше нуля.

"В среду в дневные часы, наконец, начинается потепление. Днем температура воздуха повысится до 12-18 градусов. 18 градусов – это больше касается юго-запада. На востоке ожидается 10-13 градусов. В северных районах Черниговской и Сумской областей еще местами побудет 7-12 градусов. Однако тенденция, которую несет юго-западный ветер, явно в сторону потепления. Завтра в большинстве областей Украины будет преобладать сухая погода, лишь на севере и западе вероятны небольшие дожди. И то, локально", – написала Диденко и отметила, что ветер завтра будет порывистым, местами сильный.

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В Киеве 9 октября уже будет теплее: ночью – без заморозков, 4-5 градусов, а днем ​​ожидается около +12, но ожидается небольшой дождь.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях популярные горнолыжные курорты украинских Карпат снова засыпало снегом. В Черногорском горном поисково-спасательном посту, который расположен между Закарпатской и Ивано-Франковской областями, сообщили, что осадки начались еще 5 октября, и поделились снимками припорошенных снегом вершин. На следующий день снег падать не перестал и укрыл Буковель, Драгобрат, а также станцию "Захар Беркут" снегом. Снег продолжался и утром 7 октября, а температура воздуха в Буковеле составляла 1,4 градуса ниже нуля.

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