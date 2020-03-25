Ночью мороз, а днем – весна: какой будет погода в четверг

В ближайшие дни потеплеет, но не за горами новое похолодание

В Украину потихоньку возвращается тепло. 26 марта по всей территории страны сухо и солнечно, воздух прогреется до +13. Тем не менее местами будет сильный ветер, а ночью еще и небольшой мороз. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, сухую и солнечную погоду будет удерживать антициклон "Юрген".

"Повсюду в Украине сухая воздушная масса. Ветер с северо-востока, умеренный, на юге еще останется сильным. Температура воздуха уже ближайшей ночью немного станет мягче, хотя небольшие "минусы" еще удержатся. А завтра днем ​​потеплеет до 7-13 градусов", – написала Диденко.

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В Киеве 26 марта будет снова сухо и солнечно, ночью до -2 градусов, днем ​​в четверг ожидается около 10 градусов тепла.

Синоптик сообщила, что в течение пятницы, субботы, воскресенья в Украине потеплеет до 11-16 градусов. А вот очередное похолодание с дождями и, возможно, даже мокрым снегом придет в следующий вторник, 31 марта.

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Зима выдалась весенней, а март начался с аномально теплых температур и без привычного весеннего снега, но под конец месяца вернулись холода. А чего ждать в последующие месяцы от небесной канцелярии? Синоптики и метеорологи грозят украинцам наводнениями и катастрофическим потеплением. Прогноз погоды на весь 2020 год.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказывала, что погода меняется во всем мире и люди уже ощущают последствия. Она пояснила, чем опасны для Украины быстрые изменения климата.

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