Ночью сильный мороз, а днем – потеплеет: синоптик рассказала о погоде в понедельник

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В Украине немного потеплеет – в понедельник, 25 ноября, ночной мороз сменится небольшой плюсовой температурой днем, а осадков почти нигде не будет. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, антициклон Quincу и в дальнейшем будет блокировать атлантические и средиземноморские, западные и юго-западные, теплые и влажные воздушные потоки.

"В Украине благодаря именно антициклону Quincу понедельник снова будет холодным, мороз и дальше будет "грызть" голую землю… Ближайшей ночью в Украине ожидается -3-9 градусов, завтра днем ​​от 3 мороза до 4 тепла. На западе и юге ночью от 3 тепла до 3 мороза, днем ​​1-6 градусов тепла, на Закарпатье до 6-10 градусов. Ветер юго-восточный, 5-12 м/с, а штормовой ветер вероятный все еще в Приазовье", – сообщила Диденко и добавила, что осадки могут быть разве что в западных областях.

В Киеве понедельник будет холодным и сухим. Ночью -5-7 градусов, днем ​​от 2 мороза до 2 тепла.

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Синоптик уточнила, что потепления и осадков стоит ждать с 28 ноября.

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