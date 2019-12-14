"Нормандская встреча" в Париже и раскрытие убийства Павла Шеремета: главные события недели

Рада еще на один год продлила действие закона об особом статусе Донбасса

Похороны Павла Шеремета в Киеве / Фото: AFP

В Одессе на пожаре погибли 16 человек, а в Борисполе заработала новая таможня: читайте ТОП-5 главных новостей уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".

В Париже состоялась встреча в "Нормандском формате"

12 декабря в Париже закончилась встреча лидеров стран "Нормандской четверки". Лидеры Украины, Германии, Франции и России должны были принять взаимоприемлемое решение, касающееся будущего Донбасса.

Владимир Зеленский, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Владимир Путин провели ряд двухсторонних и окончательную четырехстороннюю встречу, на которой определялась судьба временно оккупированных российскими военными и подконтрольными РФ боевиками территорий на востоке Украины.

Главный интерес для украинского читателя представляла встреча двух Владимиров – Зеленского и Путина, которая прошла в перерыве четырехстороннего разговора лидеров.

Как прошла встреча и какими стыли ее главные результаты, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Задержаны обвиняемые в убийстве Павла Шеремета

12 декабря стало известно, что полиция задержала причастных к убийству журналиста Павла Шеремета. Утром 20 июля 2016 года известный журналист Павел Шеремет был взорван в своей машине на углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко, напротив "МакДональдса" – это прямо в центре столицы. Выйдя из дома в 7:45 утра, Шеремет сел за руль и успел немного отъехать, после чего машина взорвалась. Как заявили в полке "Азов", журналист в то утро ехал освещать их акцию протеста.

Имена задержанных – Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко и Яна Дугарь, а также Инна и Виталий Грищенко. А 13 декабря следствие назвало организатора преступления и его мотив: это Андрей Антоненко. Как следует из объявления о подозрении одной из фигуранток дела, волонтера-медика Юлии Кузьменко, следователи открыто называют Антоненко сторонником "ультранационалистических идей"и "культиватором величия арийской расы, разграничения общества по принципу национальной принадлежности". Документ опубликовал на своей странице в Facebook ее адвокат Влад Добош.

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Якобы он собрал группировку из как минимум пяти соучастников убийства из числа волонтеров и людей, прошедших военную подготовку в составе добровольческих батальонов и имеющих опыт обращения с огнестрельным оружием и взрывоопасными веществами. При этом соучастники имели аналогичные взгляды. Главным их намерением было желание обратить внимание общества к "национал-радикальным идеям, которые, по их мнению, могут изменить жизнь общества".

Все подробности этого преступления и его расследования читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Рада продлила закон об особом статусе Донбасса

Верховная Рада приняла законопроект №2569 о продлении действия закона об особом статусе Донбасса еще на год. Соответствующее решение поддержали 320 народных депутатов.

Отметим, что накануне комитет ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовали Раде рассмотреть данный законопроект. Автор документа замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко отметил:

"Это создаст дополнительные возможности для реализации соответствующих законодательных условий, направленных на мирное урегулирование ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основах принципов и норм международного права и Устава ООН".

Чудовищный пожар в Одессе забрал жизни 16 человек

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В среду, 4 декабря, около 10:00 в Одессе в шестиэтажном здании на углу Пушкинской и Троицкой улиц, известном как доходный дом Асвадурова, вспыхнул крупный пожар, в котором погибли 16 человек и еще десятки человек пострадали.

В здании располагались помещения Института морской биологии, одесский филиал Института археологии НАН Украины, колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, а также другие учреждения.

Все подробности трагедии читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

В Украине официально заработала новая таможня

С начала суток воскресенья, 8 декабря, в Украине официально начала функционировать новая Государственная таможенная служба, сообщил ее глава Максим Нефьодов (на фото).

"Сегодня в 00:00 официально запустилась Новая таможня. Это еще только начало построения нового госоргана, который будет действительно работать для налогоплательщиков. Но нам удалось не допустить попадания более 500 наиболее "сомнительных" руководителей в ряды новой Гостаможслужбы, сократить количество таможен с 26 до 16 и обеспечить почти незаметный для пользователей переход от одного госоргана к другому. Уже в 00:03 была оформлена первая экспортная декларация на груз в Аккермане, который зашел в 23:49 еще в ГФС (Госфискальную службу. – Ред.). Ну и в полночь был оформлен первый рейс в Борисполе", - написал Нефьодов на своей странице в соцсети Facebook в воскресенье.

По его словам, всю прошедшую ночь чат руководства Гостаможслужбы "напоминал улей": Исполняющие обязанности руководителя таможен объезжали посты, чтобы убедиться, что проблем нет, а в центральном аппарате была выведена на работу группа, которая разбирала все сложные случаи.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Алексею Гончаруку, министру финансов Оксане Маркаровой и главе Государственной таможенной службы Максиму Нефьодову запустить новую службу до 1 декабря 2019 года. А до 1 января президент дал поручение запустить полноценную работу "единого окна" на таможне.

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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