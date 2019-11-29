Нотариусы могут получить право регистрировать браки и разводы – Минюст

Минюст работает с Верховной Радой, чтобы расширить перечень функций, которые выполняют нотариусы

Денис Малюська / Фото: Министерство юстиции Украины

Нотариусы могут получить право регистрировать браки и разводы. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, сегодня Минюст работает с Верховной Радой, чтобы расширить перечень функций, которые выполняют нотариусы.

"Например, нотариусы уже в ближайшее время получат право регистрировать браки и разводы", – отметил он.

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Малюська добавил, что в сфере нотариата актуально внедрение современных технологий: Е-нотариата, электронного документооборота, удостоверение web-страниц.

Напомним, осенью 2017 года Минюст начал "чистку" нотариусов – власти массово лишали лицензий нечестные нотариальные конторы и "частников".

Особое внимание властей привлекли те, кто работает по сделкам с недвижимостью. Дело в том, что в Украине заметно выросло количество афер с продажей квартир при помощи "черных" или "серых" нотариусов. Например, в Киеве нотариус незаконно переписала 52 квартиры на фирму.

Также новости "Сегодня" писали, что в Украине изменили правила регистрации собственности.

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