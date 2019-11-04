Notino.ua – компания, ответственная перед своими потребителями

Крупнейший в Европе beauty интернет-магазин notino.ua на прошлой неделе попал в громкий "парфюмерно-косметический" скандал. Все началось с расследования, которым занимались журналисты интернет-издания "Апостроф", заручившись поддержкой юристов компании VIP-Consulting. 23 октября была опубликована статья с выводами о том, как в действительности работают крупные онлайн-магазины Украины. Причем только те, которые продают косметику и парфюмерию.

Согласно результатам, якобы придуманы хитроумные схемы, которые позволяют избежать налогов и обязательств перед покупателями. Обвинения коснулись, в частности, notino.ua, хотя против этого интернет-магазина никаких официальных обвинений предъявлено не было. А сразу же на следующий день киевская прокуратура накрыла несколько крупнейших украинских интернет-магазинов. Появилась новость, что удалось разоблачить должностных лиц частных компаний, уклонявшихся от уплаты налогов при реализации иностранных парфюмерно-косметических товаров.

Все это вызвало огромный ажиотаж в сети, что вовсе неудивительно. Ведь онлайн-шопинг сегодня мегапопулярен, а notino.ua пользуется особенным успехом у многочисленных постоянных. В связи с этим внешний консультант Ян Ружичка дал опровержение. Он заявил, что информация о возможных нарушениях в работе магазина не соответствует действительности. Впрочем, в этом легко убедиться самостоятельно, обратив внимание на несостыковки.

Реклама

Как пишут журналисты, компания якобы скрывает контактные данные, чтобы не нести ответственность за продаваемые товары. Неужели? На сайте указана вся необходимая информация о названии, регистрации, реквизитах и т.п. Кроме того, контакты украинского представительства не составляет труда найти в свободном доступе. Второй момент касается безопасности реализуемой продукции, но ведь notino.ua гарантирует ее 100% оригинальность, а также соответствие надлежащим сертификатам качества. Да и вообще, компания существует на европейском рынке более 15 лет, что уже о многом говорит.

Еще один важнейший аспект, на котором акцентируется внимание в статье, – уклонение от налогов. При этом требования украинского Налогового кодекса сами журналисты трактуют нечетко. Все слишком обобщенно и, казалось бы, понятно. Но на самом деле, есть множество нюансов, о которых известно только узкоспециализированным специалистам. К тому же, согласно счетам-фактуре, о теневых схемах речь не идет:

:

Поэтому проведенное "расследование" вряд ли можно считать объективным в полной мере. Тем более что столичная прокуратура не назвала конкретные интернет-магазины, которые подозреваются в умышленном и незаконном уклонении от уплаты налогов. На обнародованных фотографиях не видно никакой связи с интернет-магазином notino.ua, который дорожит своей репутацией.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама