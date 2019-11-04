Notino.ua – компания, ответственная перед своими потребителями

Крупнейший в Европе beauty интернет-магазин notino.ua на прошлой неделе попал в громкий "парфюмерно-косметический" скандал. Все началось с расследования, которым занимались журналисты интернет-издания "Апостроф", заручившись поддержкой юристов компании VIP-Consulting. 23 октября была опубликована статья с выводами о том, как в действительности работают крупные онлайн-магазины Украины. Причем только те, которые продают косметику и парфюмерию.
Согласно результатам, якобы придуманы хитроумные схемы, которые позволяют избежать налогов и обязательств перед покупателями. Обвинения коснулись, в частности, notino.ua, хотя против этого интернет-магазина никаких официальных обвинений предъявлено не было. А сразу же на следующий день киевская прокуратура накрыла несколько крупнейших украинских интернет-магазинов. Появилась новость, что удалось разоблачить должностных лиц частных компаний, уклонявшихся от уплаты налогов при реализации иностранных парфюмерно-косметических товаров.
Все это вызвало огромный ажиотаж в сети, что вовсе неудивительно. Ведь онлайн-шопинг сегодня мегапопулярен, а notino.ua пользуется особенным успехом у многочисленных постоянных. В связи с этим внешний консультант Ян Ружичка дал опровержение. Он заявил, что информация о возможных нарушениях в работе магазина не соответствует действительности. Впрочем, в этом легко убедиться самостоятельно, обратив внимание на несостыковки.
Как пишут журналисты, компания якобы скрывает контактные данные, чтобы не нести ответственность за продаваемые товары. Неужели? На сайте указана вся необходимая информация о названии, регистрации, реквизитах и т.п. Кроме того, контакты украинского представительства не составляет труда найти в свободном доступе. Второй момент касается безопасности реализуемой продукции, но ведь notino.ua гарантирует ее 100% оригинальность, а также соответствие надлежащим сертификатам качества. Да и вообще, компания существует на европейском рынке более 15 лет, что уже о многом говорит.
Еще один важнейший аспект, на котором акцентируется внимание в статье, – уклонение от налогов. При этом требования украинского Налогового кодекса сами журналисты трактуют нечетко. Все слишком обобщенно и, казалось бы, понятно. Но на самом деле, есть множество нюансов, о которых известно только узкоспециализированным специалистам. К тому же, согласно счетам-фактуре, о теневых схемах речь не идет:
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Поэтому проведенное "расследование" вряд ли можно считать объективным в полной мере. Тем более что столичная прокуратура не назвала конкретные интернет-магазины, которые подозреваются в умышленном и незаконном уклонении от уплаты налогов. На обнародованных фотографиях не видно никакой связи с интернет-магазином notino.ua, который дорожит своей репутацией.
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