В избирательных бюллетенях появится новая графа
В Украине могут вернуть графу "Против всех" в избирательные бюллетени
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №9492, основная цель которого - предложить гражданам альтернативу: прийти на выборы и не поддержать ни одного кандидата или партию. Это значит, что избиратель не будет голосовать за меньшее зло, показывая, что он против действующей власти или, предложенных в бюллетени, кандидатов.
Выборы будут считаться несостоявшимися, есть после установления результатов в одномандатном округе выяснится, что в графе "Против всех" количество отметок превысит половину голосов избирателей. Кроме того, в повторных выборах не будут принимать участие кандидаты, получившие вотум недоверия граждан.
Эту норму предлагают включить в несколько законов: в закон "О выборах народных депутатов Украины", "О выборах Президента Украины" и "О местных выборах".
Последний раз графа "Не поддерживаю ни одного кандидата" была в избирательных бюллетенях в 2010 году. На сайте президента в прошлом году была размещена петиция за возвращения этой главы, но она не получила необходимой поддержки у населения.
Ранее сайт "Сегодня" рассказал, какой бюджет выборов-2019: сколько будет стоить стать президентом.
А также объяснил, как проголосовать переселенцам, мигрантам и тем, кто живет не по месту прописки на выборах 2019 года.
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