В избирательных бюллетенях появится новая графа

В Украине могут вернуть графу "Против всех" в избирательные бюллетени

Фото: УНИАН

В избирательных бюллетенях появится новая графа //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/714/e7d/5c5714e7d63b1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/714/e7d/5c5714e7d63b1.jpg 2019-02-07T14:01:00+02:00 Украина В Украине могут вернуть графу "Против всех" в избирательные бюллетени

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №9492, основная цель которого - предложить гражданам альтернативу: прийти на выборы и не поддержать ни одного кандидата или партию. Это значит, что избиратель не будет голосовать за меньшее зло, показывая, что он против действующей власти или, предложенных в бюллетени, кандидатов.

Выборы будут считаться несостоявшимися, есть после установления результатов в одномандатном округе выяснится, что в графе "Против всех" количество отметок превысит половину голосов избирателей. Кроме того, в повторных выборах не будут принимать участие кандидаты, получившие вотум недоверия граждан.

Эту норму предлагают включить в несколько законов: в закон "О выборах народных депутатов Украины", "О выборах Президента Украины" и "О местных выборах".

Последний раз графа "Не поддерживаю ни одного кандидата" была в избирательных бюллетенях в 2010 году. На сайте президента в прошлом году была размещена петиция за возвращения этой главы, но она не получила необходимой поддержки у населения.

Ранее сайт "Сегодня" рассказал, какой бюджет выборов-2019: сколько будет стоить стать президентом.

А также объяснил, как проголосовать переселенцам, мигрантам и тем, кто живет не по месту прописки на выборах 2019 года.

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