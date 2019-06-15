Новая конституция Зеленского и подвиг простой медсестры в Одессе: главные новости недели

Последствия жары – украинцы массово тонут в водоемах

Фото: Сегодня.

В реку Рось вылились смертельно опасные химикаты, а спасатели предостерегают от лесных пожаров. Читайте все главные события уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".

У Зеленского заговорили об изменении Конституции: какие могут быть варианты

В части основных прав и свобод граждан Конституция Украины одна из лучших в мире, поэтому вряд ли Конституцию Украины можно в очередной раз изменить, как об этом заявлял представитель Зеленского Руслан Стефанчук. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал юрист Иван Либерман.

По словам эксперта, в этой части Основного Закона у нас все отлично, главное – чтобы эти положения выполнялись.

"Действительно, наша Конституция одна из лучших в мире. Она очень похожа на конституцию Израиля. В этой части у нас все хорошо. Если бы только выполнялись эти положения", – говорит Либерман.

Речь идет, скорее всего, считает юрист, о незначительных правках, к примеру, об уточнении некоторых положений и замене конкретных слов.

"Возможно, в Конституции можно было бы убрать некоторые слова-прокладки. Например, все считают, что в Украине бесплатная медицина. Но в Конституции такого нет. Там есть положение о том, что государство способствует бесплатному лечению граждан. Но не гарантирует. Это некие слова-предположения. Они порождают двойные смыслы. И политики на этом играют. Возможно, это можно было бы заменить, чтобы было написано, что государство гарантирует бесплатную медицину", – добавляет эксперт.

Кроме того, возможны правки и в различные кодексы.

"Возможно, надо внести какие-то дополнения в кодексы, например, в Трудовой об условиях труда", – продолжает Либерман.

По мнению юриста, подобные заявления команды Зеленского могут быть и обычным пиар-ходом накануне выборов.

"Возможно, это просто пиар-ход. Поговорят об этом, а изменений не будет", – предполагает он.

С начала июня на водоемах погибли более 100 украинцев

Страшная статистика:в Украине с начала июня на водоемах погибли уже 103 человека. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, по данным спасателей, всего с начала года в водоемах утонули 379 украинцев, в том числе и 42 ребенка. При этом спасти удалось 156 граждан, среди которых 24 ребенка.

Количество утопленников в этом году уже выше прошлогодних цифр. В ГСЧС отметили, что самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является несоблюдение правил безопасного поведения гражданами. В частности, это купание в не оборудованных для этого местах и купание в нетрезвом состоянии.

По Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

В связи с погодными условиями начиная с 11 июня на территории Украины объявлен высокий и чрезвычайный уровни пожарной опасности. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"С 11 по 13 июня на Левобережье, во Львовской, Одесской, а 13 июня и в Кировоградской, Черкасской областях будет чрезвычайная пожарная опасность (5 класса). На остальной территории Украины в эти дни ожидается высокая пожарная опасность (4 класса)", – отметили в ГСЧС и подчеркнули, что с 14 до 17 июня уровень опасности перерастет в чрезвычайный.

Также в ГСЧС попросили не разжигать костры в лесах.

Напомним, что Украину накрыл знойный фронт с юга, который принес повышение температуры, а также почти отступили дожди – мокро будет всего в нескольких областях.

В реку Рось вылились ядовитые химикаты

Над Киевской и Винницкой областями сгустились тучи экологической катастрофы. Как стало известно в воскресенье, 9 июня, возле Белой Церкви в реку Рось попали ядовитые вещества. Новость моментально разошлась по социальным сетям, одним из первых о ЧП сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Анатолий Штефан "Штирлиц". По его словам, в городском совете чиновники срочно собрались на заседание "за закрытыми дверями".

"Рядом с Белой Церковью в пролив реки Рось попало неизвестное количество ядовитого вещества, по разным данным и достаточно большое (количество). Сейчас собрали экстренное заседание в городском совете. Но не понимаю, почему не пускают журналистов? Все люди взволнованы. Зачем разводить панику, если все под контролем. Но если нет? Мы уже видели последствия сокрытия таких экологических катастроф", – написал "Штирлиц".

Местные власти признали, что в Винницкой области экологическое ЧП и предупредили людей об опасности. Так, Белоцерковская районная администрация предупредила жителей, что скоро отрава дойдет до Белоцерковского района.

Все подробности этого происшествия читайте в специальном материале сайта "Сегодня" "Опасности нет, но воду пить нельзя: что нужно знать о загрязнении реки Рось гербицидами".

Подвиг на пожаре в Одессе: погибшая медсестра спасла из огня 52 человека

Во время пожара в психбольнице Одессы, который произошел 10 июня, погибшая в огне медсестра Юлия Никита сумела вытащить из горящего отделения 52 человека.

Об этом рассказала глава благотворительного фонда "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова на своей странице в Facebook. По ее словам, они пару раз пересекались с Юлией в больнице, и она всегда улыбалась.

"Сгоревшее отделение номер 7 в психиатрической клинике раньше называлось "Ветеранов ВOВ". И там почти все лежачие были – возраст. Юля вытащила на одеялах и простынях 52 человека из отделения. На себе, в буквальном смысле слова", – рассказала женщина.

Ножевникова добавила, что видела в социальных сетях множество постов о том, кто виноват, и всего несколько – о медсестре.

Фото: соцсети

"Вот так живет человек, тихо живет и делает незамысловатую и, кажется, не важную работу. А потом оказывается, что вся ее жизнь – это был путь к подвигу. Хочется, чтобы о ней сегодня узнали как можно больше одесситов", – поделилась она.

Напомним, что огонь в "Одесском областном медицинском центре психического здоровья" вспыхнул вечером 10 июня. Пламя охватило 500 квадратных метров крыши одноэтажного деревянного здания. На борьбу с огнем было направлено 12 единиц техники и 57 бойцов ГСЧС. В 22:53 пожар локализовали, а в 23:19 он был ликвидирован.

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