Новая лазерная коррекция, технология 21 века уже в Киеве

Всем известно, что количество людей с плохим зрением постоянно растет. Операции LASIK и его модификации являются на данный момент самыми распространенными в мире вмешательствами, проводимыми с целью улучшения зрения. 2020 год – это год, когда рефракционная хирургия практически полностью преобразилась до неузнаваемости. Британский офтальмологический центр ввел стандарт лазерной коррекции зрения 3D.

О новой технологии дает пояснения доктор эксперт международного отдела медицинского контроля, доктор офтальмолог Екатерина Ковригина

Сегодня мы рады Вам представить два инновационных направления, которые полностью меняют подходы да и саму рефракционную хирургию:

полный отказ от традиционных систем обзора операционного поля (аналоговых микроскопов) в пользу цифровых систем визуализации с поддержкой ИИ (искусственного интеллекта) – новое зрение 3D принципиально новый подход к проведению анестезиологического пособия пациентам, планирующим лазерную коррекцию зрения.

Только мы предлагаем пациентам самое лучшее – Digitally assisted LASIK (3DLASIK), состоящий из аппаратно-диагностического комплекса, включающего в себя оборудование для проведения двухэтапной кератотопографии, эксимерлазерной установки последнего поколения и системы цифровой визуализации операционного поля 3D system.

В чем ее преимущества?

Большее количество данных, собранных высокоточными приборами для измерения параметров роговицы – кератотопографами, позволяет лазеру на основе большого количества опорных точек максимально точно строить цифровую модель роговицы и рассчитывать программу коррекции зрения.

Отказ от аналоговых микроскопов оставил в прошлом ряд негативных последствий, которые разрушали сценарий выздоровления пациента за один день. Теперь начать видеть уже через несколько часов после операции стало реальным благодаря цифровым системам визуализации, которые позволяют:

увеличить глубину резкости (разницу между самым темным и ярким объектом);

рассматривать оперируемый объект с большим увеличением (становятся видны самые мелкие детали оперируемой структуры);

обеспечить более точную фокусировку на оперируемый объект (во время проведения процедуры графический процессор центрирует оперируемую структуру, тем самым ускоряя процесс хирургии);

снизить фотоиллюминацию (отсутствие бликов на мельчайших зеркальных объектах операционного поля);

полностью победить такое явление, как фототоксичность (негативное перевозбуждающее влияние яркого света на клетки сетчатки);

сократить время нахождения пациента в операционной благодаря возможности наблюдать за ходом проведения хирургии всей операционной бригадой, повышая слаженность ее работы и, как следствие скорость

Не секрет, что многих людей, желающих сделать коррекцию зрения, останавливает страх болевых ощущений во время процедуры. Для таких пациентов мы предлагаем анестезиологическое пособие с использованием препарата Dexdor . Данный препарат является легким седативным средством. Благодаря его действию, у пациентов отсутствуют эмоциональные переживания, страх, стресс и даже паника, но при этом остается способность выполнять команды хирурга.

Идеальный сценарий проведения коррекции – это, когда буквально через пару часов, открыв глаза после абсолютно безболезненно и очень быстро прошедшей операции, Вы потянулись за очками, но тут же поняли, что они больше никогда не понадобятся. Вы и так видите хорошо. В 2020 году это стало реальностью.

Мы работаем для того ,что бы результат зрения после коррекции стал на проценты выше, пусть на 5 процентов но выше чем при использовании стандартных эесимеров 3D,это будущее-и оно сейчас доступно у нас в Киеве,

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