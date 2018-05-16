Новая линейка телевизоров Samsung QLED – будущее наступило

Два месяца назад в Нью-Йорке состоялась профильная выставка First Look. На ней компания Samsung Electronics представила новую линейку телевизоров QLED 2018 года. Флагманские модели удивили гостей мероприятия своими обновленными функциями, дизайном, а также впечатляющим качеством изображения.

Что в них такого особенного? Во-первых, это режим Ambient Mode. Он позволяет превратить выключенный экран в функциональную часть пространства с возможностью размещения изображений и фото, а также фоновой музыки. Более того, благодаря этому режиму телевизор буквально сливается со стеной, поэтому его можно назвать "хамелеоном". При помощи приложения SmartThings на смартфоне cделайте фото стены, загрузите его в телевизор и тот выведет его на экран, адаптировав размер. Теперь черный экран выключенного телевизора не будет выбиваться из общего интерьера.

Важная особенность линейки 2018 года — новый кабель One Invisible Connection. Он объединил в себе кабели питания и передачи данных. Вместо двух кабелей теперь будет один – новый единый кабель позволяет размещать телевизор без избытка проводов на полу и стенах. Отличное функциональное решение ради дизайна и красоты.

Также пользователи могли протестировать новое приложение SmartThings, позволяющее управлять телевизором со смартфона, а также упрощает первую настройку программной платформы Smart TV. Устройства работают на базе платформы Samsung Smart TV 2018. Загружайте фото, воспроизводите музыку и видео, управляйте целой экосистемой устройств Samsung с одного телефона!

Дизайн и размеры новых телевизоров действительно впечатляют! Благодаря минималистичному дизайну телевизоры QLED безупречны в любом ракурсе. Безрамочный дизайн создает эффект полного погружения. Также хочется отметить специальное крепление No Gap Wall Mount, которое не оставляет зазора между стеной и устройством – теперь телевизор действительно становится частью единой поверхности.

В рамках выставки гостям были представлены экраны диагональю от 65 дюймов. Пользователи протестировали их в режиме просмотра фильмов, видео, матчей и даже во время игры онлайн — качество и цветопередача остаются неизменно высокими.

Кроме того, во время презентации президент направления дисплеев Samsung Electronics Ёнгхи Хан (Jong-hee Han) анонсировал предстоящее сотрудничество Samsung с The New York Times и Xbox.

Инновационные функции телевизора QLED 2018 года позволяют расширить взаимодействие пользователя с ним, что открывает новое поле для возможностей и с медиа, и с игровыми платформами. Марк Томпсон (Mark Thompson), президент и главный исполнительный директор The New York Times Company отметил, что режим Ambient Mode в QLED TV позволит вывести потребление медиа-контента на качественно иной уровень, изменив даже подход к восприятию классических материалов журналистов.

Вице-президент Xbox Майк Николс (Mike Nichols) поделился своими планами по созданию экосистемы игрового контента благодаря сотрудничеству с Samsung. Так что любителей поиграть на знаменитой приставке ждут хорошие новости!

"Мы меняем представление о телевизорах с помощью новой линейки 2018 года выпуска. Устройства QLED TV созданы для полного погружения в происходящее и получения настоящего удовольствия от просмотра для пользователей во всем мире. Телевизоры легко настроить, при этом они дарят лучшие впечатления от знакомства с контентом", — отметил Ёнгхи Хан.

Новая линейка QLED TV 2018 появится в продаже в мае этого года.

С более детальной информацией вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке: http://www.samsung.com/ua/tvs/qled-tv/highlights/