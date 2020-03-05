Новая мошенническая схема: аферисты предлагают 13-ю пенсию

Злоумышленники придумали новый способ выманивать деньги у доверчивых пожилых людей. Преступники наведываются к пенсионерам, притворяются социальными работниками и обещают оформить тринадцатую пенсию, которой в Украине никогда не существовало. Мол, в Украине заработал новый закон, гарантирующий это.

"Мы все знаем про 13-ю зарплату, по крайней мере, старшее поколение. А они говорят о том, что появилась 13-я пенсия. И для того, чтоб ее получить, нужно предпринять какие-то действия. Чаще всего – отдать реквизиты своей платежной карты, с которой мошенники спишут деньги", – предупреждает директор Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем Александр Карпов.

В сказочное предложение поверила киевлянка Татьяна Павленко. Мошенники обещали тринадцатую выплату через три месяца после подачи документов. Якобы, оформление займет время. Зато – бесплатно, а от пенсионерки нужны только данные пенсионной карточки. Завладев информацией, визитеры как сквозь землю ушли.

"Звонила, звонила все время. Телефон был вне зоны, и я тогда уже поняла. Потом я выяснила что они по нашему району ходили и нажились на нас, таких доверчивых, и исчезали", – говорит пострадавшая от мошенников Татьяна Павленко.

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С пенсионного счета Татьяны аферисты успели снять около полутора тысяч гривен, прежде чем она обратилась в банк с просьбой заблокировать карту.

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"Если, кто-нибудь приходит к вам и предлагает 13-ю пенсию, знайте – это мошенник. С таким человеком ни в коем случае нельзя разговаривать, и конечно же, ни под каким видом нельзя сообщать свои персональные данные, а именно – не говорите, когда была выпущена карта, когда заканчивается ее срок, не говорите какие-либо коды", – предупреждает кандидат психологических наук, эксперт по психологической кибербезопасности Наталья Бугаева.

Несмотря на то, что никакой тринадцатой пенсии в Украине никогда не существовало, доверчивых все же хватает. Только за последние несколько недель аферисты по всей Украине успели обмануть таким образом около двадцати пожилых людей.

Ранее "Сегодня" рассказывали, как в Харьковской области мошенник под видом полицейского ограбил пенсионерку.

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