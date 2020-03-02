Новая система для 3D-лазерной коррекции зрения в Киеве

Британский офтальмологический центр впервые в ЕС и конечно в Украине стал применять систему визуализации 3D при проведении лазерной коррекции

Прошел год – и мы с уверенностью можем сказать, что наша научная работа на высокие технологии в сфере офтальмологии 3Dдала плюс нашим пациентам. Наши пациенты получили то, ради чего обращаются к нам – наилучшее зрение, а мы получили идеального помощника, без которого уже не мыслим свою дальнейшую работу.

Рассказывает ведущий специалист отдела медицинского контроля, доктор эксперт Екатерина Ковригина.

Система 3D-лазерной коррекции зрения состоит из новейшего эксимерного лазера и оснащения для 3D визуализации. Последняя представляет собой специальную рабочую станцию с трехмерной стереоскопической цифровой видеокамерой высокой четкости, которая напрямую, без микроскопа проецирует увеличенные стереоскопические изображения операционного поля на большой экран ультравысокого разрешения в режиме реального времени.

Ее преимущества были очевидны для нас с самого начала, а по прошествии года мы уже с уверенностью говорим, что они подтверждены временем и практикой. Сами пациенты отмечают высокий уровень комфорта процедуры 3D лазерной коррекции зрения, так как отсутствует эффект ослепления ярким светом, сокращается время пребывания в операционной, а также время, требуемое на восстановление после вмешательства.

Все хирурги, поработавшие этот год с 3D визуализацией, сейчас однозначны в своем мнении: переход к "устаревшим" микроскопам сразу же вызывает дискомфорт и неудобство. Дело в том, что система позволяет видеть глаз пациента в более широком поле зрения, крупнее и в 3D (стереоскопическом) виде. Столь высокий уровень визуализации работы позволяет хирургу видеть малейшие, малозаметные в стандартных микроскопах нюансы и вовремя их устранять в ходе лазерной операции.

Проекция на большой экран также важна для всей хирургической команды. Как правило, различные сотрудники (операционная медсестра, анестезиолог, инженер, ассистент хирурга), находящиеся во время лазерной коррекции зрения в операционной, не видят ее деталей из-за миниатюрности человеческого глаза. С помощью 3D экрана они смогут четко понимать ход операции, а значит и предвидеть те потребности, которые возникают на каждом этапе операции. Это помогает слаженной командной работе.

Система визуализации 3D в сочетании с новейшими типами высокоточных эксимерных лазеров позволяет предложить пациентам Британского офтальмологического центра самое лучшее, что может дать научно-технический прогресс. В настоящее время мы с уверенностью можем говорить, что в сочетании с беспрецедентно большим опытом исправления аномалий рефракции в нашем медицинском центре, перевод лазерной коррекции зрения на 3D уровень позволил достичь гарантированно высоких результатов при максимально возможной безопасности и прогнозируемости.

Главный принцип нашей работы был и остается неизменным: нашим пациентам доступно все самое лучшее и современное в мире офтальмологии.

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