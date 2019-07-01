Новая украинская школа: чего ждать родителям от реформы образования в Украине

Новая украинская школа выпустила первый класс

Фото: "Сегодня".

Без оценок и домашних заданий, но с Lego и играми. 1 сентября 2018 года по всей Украине запустилась Новая украинская школа. Кроме введения 12-летнего обучения, меняется подход к образованию: вместо заучивания фактов детей учат навыкам.

О результатах реформы можно будет судить через 11 лет, когда нынешние первоклассники станут выпускниками. Как меняется школьное образование в Украине, узнавал сайт "Сегодня".

Отец пяти детей о реформе

Константин Трушковский – отец пяти детей. В прошлом году его семилетний сын пошел в первый класс. В шесть лет, др реформы, младший Трушковский попасть в первый класс не смог – не прошел собеседование.

"Комиссия пыталась определить, какие знания есть у моего ребенка, перед тем как их получить. Это как наливать воду из пустого графина", – рассказывает Константин.

В 2018 году Константин с женой начали тщательно готовить сына к собеседованию. Фактически надо было научить ребенка всему, чего он должен был научиться в первом классе. Пока Минобразования не издало новый порядок приема в школу. Никаких собеседований и проверок знаний. Ребенок автоматически принимается в ближайшую к месту регистрации школу. В любую другую школу – по результатам жеребьевки на свободные места.

"Мы почитали порядок, по-своему поняли, и пошли третьим путем. У нас женой разная прописка. Мы подали документы в школу и моей регистрации, и по месту регистрации жены. И еще подали заявление в лучшую школу в Дарницком районе на свободное место. На наше удивление, нам позвонили из школы, звонка от которой мы не ожидали, и пригласили на жеребьевку. Из других двух нам не позвонили. Потом узнали, что туда ребенка зачислили автоматически. Мы решили не ждать жеребьевки, а идти туда, куда зачислены", – вспоминает отец первоклассника.



Фото: "Сегодня"

Индивидуальные шкафчики, новые парты, проекторы, принтер, компьютер в классе – это то, что первым бросилось в глаза Константину: "У ребенка есть собственный стол, который он может настроить под себя, свой рост, наклон. Это его пространство, за которое он отвечает. Он может подстраивать пространство под себя, чтобы ему было комфортно. В классе появились зоны отдыха, живой уголок".

"Весь год ребенок учился, не замечая этого. Вместо заучивания правил и фактов из учебников он в школе получает навыки. Всего их одиннадцать. Поначалу мне казалось, что не все из них ложатся в процесс обучения. Например, способность ребенка быть готовым к изменениям и способность меняться самому . Также информационно-коммуникативные навыки – любые гаджеты от смарт-часов до смартфонов, планшетов есть в любой семье. Ребенок может получить доступ к любой информации, и важно научиться правильно, и безопасно работать с ней. Еще есть навык " обучение на протяжении жизни ". Ребенка готовят к тому, что знания постоянно расширяются, часть из них устаревает и учиться нужно постоянно. Еще одна компетенция, которая меня заинтересовала – предпринимательство и финансовая грамотность . Кажется, зачем она в первом классе? Но это нужно не только молодому поколению, но и зрелому, которое выросло на постсоветском пространстве", - делится Константин Трушковский.

На "последнем звонке" первоклассник вместо табеля с оценками получил свидетельство достижений. В нем указано, какими навыками овладел ребенок, а также есть советы о том, над чем надо поработать.

1 сентября старший сын Константина перейдет во второй класс. А его младший брат – в первый.

Ученикам и учителям дадут больше свободы в обучении

Главное в реформе – это ребенок. Возможность учиться по индивидуальному графику, предметы на выбор и свобода учителя – это, то что декларирует Новая украинская школа.

В Министерстве образования есть законопроект, который расширит свободу учителей и учеников в обучении. Например, дети смогут пропускать уроки и получать по предмету хорошую оценку. Однако, касается это школьников, которые занимаются спортом или искусством вне школы. А знания будут оцениваться в конце года по годовым контрольным роботам или госэкзаменам.



Фото: "Сегодня"

Это называется индивидуальная образовательная траектория. Таким механизмом также могут воспользоваться дети с особенными образовательными потребностями, чтобы без стрессов влиться в жизнь обычной школы. Или ученики на домашнем обучении, чтобы засчитать свои знания без сложностей и получить документ о полном среднем образовании. Для подтверждения знаний надо каждый семестр сдавать семестровый контроль.

Школьники смогут сами выбирать некоторые предметы. Законопроект дает возможность создавать группы из разных классов для изучения предметов, которые будут предлагаться на выбор. Благодаря таким группам дети смогут изучать, то что их интересует.

Педагоги сами смогут создавать программы, свою систему оценивания, которая должна иметь перевод в 12-бальную шкалу, и методы поощрения ученика. Также учителя смогут самостоятельно выбирать, как повышать квалификацию, а расходы на это будет компенсировать государство. Новые возможности получат и родители. По законопроекту они получат право инициировать внеплановые проверки. Если родители увидят проблему в работе школы и не смогут ее решить напрямую с администрацией, они смогут обратиться к местным органам по управлению образованием, а те будут обязаны провести проверку.

"Есть разрыв между идеей и реализацией"

"Реализация – слабое место реформы. Чувствуется разрыв между целью и уровнем задач и тактических шагов. Например, индивидуальную траекторию прописывают с оговорками – "при наличии ресурсов". А чтобы ее утвердить, надо пройти согласование с педагогическим советом. Это можно исправить, пока норма на уровне законопроекта", – говорит эксперт направления "Образование" Украинского института будущего Николай Скиба.

Новые методы обучения применяют не все учителя, отмечает эксперт. Часто уроки проходят в классической форме. Хотя по новому стандарту учитель, как дирижер, должен за урок восемь раз сменить деятельность. Это может быть творческая работа, работа в группах и так далее.

"Где-то это инерция самого учительского коллектива, где-то классы переполнены, тогда на практике это использовать сложнее. Или, например, школьный двор не позволят провести урок на открытом воздухе. Это все предвидено и расписано, но на практике некоторым школам это сделать сложно, поэтому есть разрыв между концепцией и реальностью", – пояснил эксперт.

Законом предусмотрено, что педагог должен повышать квалификацию там, где он считает для себя лучшим. Это могут быть общественные организации, частные учреждения. А по сути все сводится к тому, что преподаватели должны заключить договор с Институтом педагогического последипломного образования, замечает Скиба: "А там уже решают - заключить не заключить. Декларированная свобода по поводу квалификации сводится к структурам, которые могут что-то блокировать".

Математическая задача с числами запутала юзеров в сети Фото: Depositphotos

Эти преграды надо убирать, считает эксперт. Тогда можно выстроить логику между видением реформы и ее реализацией.

В 2019 году на Новую украинскую школу государство выделило 1,2 млрд грн - это примерно на уровне прошлого 2018 года. На эти деньги будут создавать новые первые классы.

"Учителя вместе с директорами на педагогическом совете составляют списки необходимого в новом учебном году. Это зависит от класса, а также учебной программы, которую школа выберет. Заявки подаются в районное управление образования, и город закупает необходимое", – поясняют в Институте модернизации содержания образования.

В этом году Минобразования перечислило деньги на места на несколько месяцев раньше. Поэтому школы должны получить новые парты и сделать ремонты вовремя. В прошлом году с этим возникли проблемы.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали о том, как президент Владимир Зеленский отменил указ об обязательной школьной форме.

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