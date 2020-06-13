Болезнь Елены Зеленской и новое деление Украины: главные события недели

С каких машин будут теперь взимать плату за проезд по дорогам и сколько именно

Президент Владимир Зеленский рассказал о том, как его оштрафовали за нарушение карантина, а премьер-министр Денис Шмыгаль – о том, как теперь поделят районы внутри областей страны. Читайте ТОП-5 новостей уходящей недели.

В Украине очередное послабление карантина привело к новой вспышке COVID-19

Украина перешла к очередному этапу ослабления карантина. Со среды, 10 июня, разрешается проведение культурных мероприятий, открытие отелей и баз отдыха. Но не везде. Оказались не готовы к ослаблению карантина Киев и семь областей: Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области.

При проведении мероприятий количество людей, собравшихся в помещении, не должно превышать одного человека на 5 метров. Если это концерт под открытым небом, то на 5 метров огражденной территории. Посетители все должны быть в защитных масках и они должны размещаться только на сидячих местах, расстояние между которыми должно быть полтора метра (в шахматном порядке). Контроль билетов на выходе должен по возможности осуществляться бесконтактно – сканерами штрихкодов.

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Параллельно с ослаблением карантина коронавирус в Украине продолжает ставить новые антирекорды: по сообщению Центра общественного здоровья Украины, только за 10 июня было зафиксировано 689 новых случаев заражения. По состоянию на 9:00 13 июня в стране зафиксировано вот уже 30 506 случаев заболевания COVID-19. За последние сутки лабораторно подтверждено 753 случая инфицирования, в пятницу, 12-го – 683.

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что такой всплеск эпидемии связан с тем, что украинцы просто перестали соблюдать карантинные правила. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил на брифинге 11 июня.

"Такого антирекорда у нас еще не было даже в самые тяжелые времена в апреле месяце, когда у нас была достаточно напряженная ситуация – мы все переживали, мы все следили за тем, что происходит, в том числе в мире... Но посмотрите на улицы, посмотрите, что происходит вокруг вас. Мы все вышли из карантина, мы решили, что его уже не существует, что такой угрозы, как COVID-19, нет. Просто посмотрите на цифры, которые мы каждый день фиксируем, в том числе и на цифры летальных случаев", – сказал министр.

Степанов в очередной раз обратился к украинцам с просьбой соблюдать те правила безопасности и те рекомендации, которые у нас есть. Он напомнил, что уже и президент обращался и отмечал, что карантин не отменен, что угроза никуда не делась.

"Почему все решили, что можно не соблюдать полностью (карантин. – Ред.)? Нужно понимать, что все эти меры безопасности, карантинные меры, все, что мы предлагаем и рекомендуем, – это прописано для всех украинцев. Мы знаем, что при соблюдении этих мер количество случаев и вообще возможность инфицирования "ковидом" будет снижаться", – сказал Степанов.

Первая леди Елена Зеленская заразилась коронавирусом

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Первая леди Украины Елена Зеленская заражена коронавирусом, однако заболевание у нее протекает бессимптомно и чувствует она себя хорошо.

"Супруга президента Украины Елена Зеленская получила положительный результат теста на COVID-19. При этом первая леди чувствует себя хорошо и не имеет никаких симптомов болезни", – заявили в пресс-службе Офиса президента Украины 12 июня.

Как отмечается, ее лечат амбулаторно и в изоляции от других членов семьи – Владимира Зеленского и двоих детей. Их тоже протестировали, но коронавирус не обнаружили. Пока что неизвестно, где и как она заразилась.

В ОПУ утверждают, что за состояние главы государства переживать повода нет, поскольку во время рабочих встреч и в быту Елена Зеленская придерживалась правил карантина и рекомендаций Минздрава и регулярно проходила тестирование на COVID-19.

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"Проводится эпидемиологическое расследование. Всем контактным лицам сразу сообщено о потенциальной опасности инфицирования. Им рекомендуется соблюдать самоизоляцию и по возможности также пройти тестирование", – добавили на Банковой.

Украину заново поделят на районы, их будет в три раза меньше

Кабинет министров обновил районирование областей Украины – теперь районов стало в три раза меньше. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем внеочередном заседании правительства.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что ныне существующие районы создавались еще в первой половине прошлого века и уже не отвечают многим критериям и стандартам. По его словам, чтобы общины могли успешно функционировать, нужно провести оптимизацию районов.

"Именно поэтому наша цель – утвердить новый проект районирования областей, чтобы власть работала наиболее эффективно, но не дублировала никаких функции. Сейчас существует на карте 490 районов, их предлагается укрупнить и создать втрое меньше. Кстати, существующие районы Украины были сформированы еще при СССР в первой половине прошлого века и не отвечают современным стандартам по очень многим критериям. Кроме того, у нас есть районы, где проживает чуть более 5 000 человек, а есть районы, где проживает более 180 000 человек. Поэтому есть большие перекосы, и возникают сложности в управлении. Ответственность в таких районах одинакова, а нагрузка разная и поэтому это, конечно, тоже надо исправлять", – сказал глава правительства.

Кабмин представил подробный план того, как области будут поделены на новые районы: читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Полиция оштрафовала Зеленского за нарушение карантина

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Чернигов намекнул, что ему таки выписали штраф за то, что он выпил 4 июня кофе в одном из заведений Хмельницкого в нарушение карантина. А в полиции подтвердили, что на него составлен протокол.

Это неожиданное признание президент сделал 10 июня. Во время подхода к прессе он снял маску и отшутился, вспомнив про недавний случай в Хмельницком.

"Можно снять маску? Так лучше слышно ... Будет, как в Хмельницкой области – выпишут мне штраф, и, в принципе, правильно сделали", – сказал Зеленский.

В то же время в Нацполиции заявили, что по результатам проверки были составлены административные материалы по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) на Владимира Зеленского и его спутников, которые с ним посещал кафе в Хмельницком: руководителя Офиса президента Андрея Ермака, его первого заместителя Сергея Трофимова, главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, председателя Хмельницкой ОГА Дмитрия Габинета и мэра Хмельницкого Александра Симчишина.

Также протокол составлен и на владельца кафе, который, вопреки карантинным ограничением, возобновил работу, а затем обслуживал посетителей (на тот момент кафе имело право принимать посетителей только на летней площадке, а не в помещении).

В полиции напомнили, что нарушение правил карантина наказывается штрафом для граждан от 17 000 до 34 000 гривен.

В Украине вводят платный проезд

"Укравтодор" предлагает брать плату с владельцев грузовиков за пользование дорогами и в Раде уже зарегистрировали два законопроекта, согласно которым дополнительное финансирование направят на поддержание состояния дорог. О том, с каких машин хотят брать плату за проезд – говорится в авторской статье на сайте "Сегодня".

Деньги будут брать со всех грузовиков тяжелее 12 тонн, собирать оплату – через спутниковые технологии (систем GNSS). На дорогах установят оборудование – оно будет считывать информацию со специальных устройств, которыми должны быть оснащены грузовики весом более 12 тонн. За нарушение норм перевозчику грозит штраф – 8500 грн, отдельно еще оштрафуют водителя на 3220 грн, а за повторное нарушение – 6460 грн.

Какой именно будет тариф, пропишут в отдельном порядке после того, как в законодательство внесут изменения. Будут указаны максимальный размер оплаты, градация тарифов, перечень дорог, за проезд по которым придется платить.

Подробнее читайте в специальном материале сайта "Сегодня" "Платный проезд в Украине: с каких машин хотят брать деньги".

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