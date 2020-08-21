Новая вспышка коронавируса в ВСУ: за сутки заразились десятки военных

Больше всего новых заболевших оказалось во Львовской и Киевской областях

В Вооруженных силах Украины за сутки, 20 августа, обнаружили 43 новых случая коронавируса, девять человек попали в больницы.

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Как сообщили в Командовании медицинских сил ВСУ, состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Диагноз подтвердили у 10 военнослужащих и 6 работников армии во Львовской области, а также у четверых военнослужащих в Киевской области.

В Черновицкой области заболели трое военнослужащих и один работник, в Винницкой области – два военнослужащих и один работник, в Ивано-Франковской – трое военных, в Одесской – двое, в Николаевской и Харьковской – по одному человеку из рядов ВСУ.

По состоянию на утро 21 августа всего COVID-19 болеют 507 военнослужащих. За период пандемии выздоровели 852 человека, зафиксировано шесть летальных исходов. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 870 человек.

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Ранее мы сообщали, что президент Владимир Зеленский поручил Кабмину "мобилизоваться" для предотвращения второй волны коронавируса. Предлагается ужесточить контроль за соблюдением карантина и усилить режим на границе с оккупированным Крымом.

Также напомним, что коронавирусная инфекция унесла жизнь сотрудницы Вооруженных сил Украины. Это была уже шестая смерть от COVID-19 среди украинских военнослужащих.

Между тем, ряд областных центров бунтует против усиления карантина, подробности в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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