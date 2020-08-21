Українська
$ 27,48
32,55
  1. Последние новости Украины

Новая вспышка коронавируса в ВСУ: за сутки заразились десятки военных

21 августа, 11:59

Руслан Ровик Руслан Ровик

Больше всего новых заболевших оказалось во Львовской и Киевской областях

В Вооруженных силах Украины за сутки, 20 августа, обнаружили 43 новых случая коронавируса, девять человек попали в больницы.

Реклама

Как сообщили в Командовании медицинских сил ВСУ, состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Диагноз подтвердили у 10 военнослужащих и 6 работников армии во Львовской области, а также у четверых военнослужащих в Киевской области.

В Черновицкой области заболели трое военнослужащих и один работник, в Винницкой области – два военнослужащих и один работник, в Ивано-Франковской – трое военных, в Одесской – двое, в Николаевской и Харьковской – по одному человеку из рядов ВСУ.

По состоянию на утро 21 августа всего COVID-19 болеют 507 военнослужащих. За период пандемии выздоровели 852 человека, зафиксировано шесть летальных исходов. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 870 человек.

В тренде
Украина под куполом циклона: где ждать непогоды 21 августа (карта)
Реклама

Ранее мы сообщали, что президент Владимир Зеленский поручил Кабмину "мобилизоваться" для предотвращения второй волны коронавируса. Предлагается ужесточить контроль за соблюдением карантина и усилить режим на границе с оккупированным Крымом.

Также напомним, что коронавирусная инфекция унесла жизнь сотрудницы Вооруженных сил Украины. Это была уже шестая смерть от COVID-19 среди украинских военнослужащих.

Между тем, ряд областных центров бунтует против усиления карантина, подробности в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

военные ВСУ николаевская область одесская область харьковская область военнослужащие киевская область черновицкая область Ивано-Франковская область Львовская область коронавирус Винницкая область

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Кравчук рассказал о новом ультиматуме Кремля в ТКГ
Кравчук рассказал о новом ультиматуме Кремля в ТКГПолитика
"Ответственность за разжигание беспорядков": Лукашенко предупредил ЗеленскогоПолитика
"Кравчук удивил": в ТКГ рассказали о новом требовании РоссииПолитика
Россия загнала ситуацию в тупик: в ТКГ назвали цель нового требования Москвы
Россия загнала ситуацию в тупик: в ТКГ назвали цель нового требования МосквыПолитика
Грызлов объяснил новое требование России по Донбассу
Грызлов объяснил новое требование России по ДонбассуПолитика
В Кремле подтвердили место переговоров в
В Кремле подтвердили место переговоров в "нормандском формате", но не знают датыПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять