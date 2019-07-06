Новинский внес залог за освобождение режиссера Сагана из СИЗО

63-летний Саган обвиняется в посягательстве на территориальную целостность Украины

Олег Саган. Фото: opposition.com.ua

5 июля народный депутат от "Оппозиционного блока" Александр Долженков по поручению главы фракции Вадима Новинского внес залог за освобождение из-под стражи украинского режиссера Олега Сагана, который уже более полугода находился в СИЗО.

4 июля по ходатайству адвоката Светланы Новицкой Соломенский суд Киева назначил альтернативную меру пресечения в виде возможности внесения залога в 80 тыс. грн. После внесения залога Саган был выпущен из Лукьяновского следственного изолятора №13, где находился по обвинению в посягательстве на территориальную целостность Украины (ч.2 ст. 110 УК).

Он поблагодарил за поддержку родных, близких, правозащитников, которые ему помогали, а также "Оппозиционный блок" за внесение залога.

63-летний режиссер и оператор Олег Саган был задержан в ноябре 2018 года. 2 мая 2019 года ему предъявили обвинительный акт, а дело передали в Соломенский суд Киева.

Ранее сообщалось, что Вадим Новинский подарил авто участнику Второй мировой войны . 94-летний Владимир Кузовенко получил новенький KIA Sportage.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Новинский внес залог за освобождение режиссера Сагана из СИЗО". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"