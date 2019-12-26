Новое "алиби" для Кузьменко: адвокат показал полную расшифровку разговора о Марусе Зверобой

Адвокат считает, что в разговоре Кузьменко не было речи о Шеремете

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Адвокат Владислав Добош опубликовал якобы полную стенограмму разговора подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко, где речь идет о задействовании в своих панах волонтера Маруси Зверобой. Об этом он написал на Facebook.

По его словам, судя из полной расшифровки разговора можно сделать вывод. что там не идет речь о какой-либо причастности к Шеремету.

"На брифинге МВД, а затем и в суде был публично открыт разговор Юлии Кузьменко с лицом "Т", в котором говорится о Марусе Зверобой, где будто бы Юля что-то страшное планирует против Маруси и ее детей. А теперь внимание, расшифровка разговора с контекстом, в котором об этом говорилось. И пусть мне кто-то скажет, что это не политическое дело и не расправа. И где здесь Шеремет? Вопрос кому это выгодно? "К" – это Кузьменко, "Т" – собеседница", – написал Добош.

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Читайте подробней саму стенограмму разговора:

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее полиция назвала пять подозреваемых в деле по убийству Шеремета: музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко (псевдоним "Лиса"), военную медсестру Яну Дугарь и супругов добровольцев Инну ("Пума") и Владислава ("Буча") Грищенко. В частности Кузьменко подозревают в закладке бомбы под автомобиль журналиста. Ей инкриминируют ч.3 ст.28 УК (участие в организованной группе) и пункты 5,12 ч. 2. ст.115 (умышленное убийство). Если вину докажут, Кузьменко может сесть в тюрьму на срок от 10 до 15 лет либо даже получить пожизненное заключение.

13 декабря суд избрал меру пресечения Юлии Кузьменко – она получила два месяца ареста. Апелляцию Кузьменко планировали рассмотреть 20 декабря, однако из-за неявки прокурора заседание перенесли на 24 декабря. Это возмутило пришедших сторонников подсудимой, которые заблокировали зал заседаний и стеклянный бокс, в котором ее содержали. Чтобы вернуть Юлию Кузьменко обратно в СИЗО, в суд вызвали спецназ, который оттеснил активистов. В итоге 24 декабря суд оставил под стражей Юлию Кузьменко.

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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