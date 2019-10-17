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Новое ЧП в Крыму: под Севастополем взорвался и сгорел военный грузовик оккупантов

17 октября, 04:30

В районе Вилино очевидцы насчитали около 10 взрывов

На место ЧП сразу прибыли российские военные

На место ЧП сразу прибыли российские военные

В оккупированном Россией Крыму участились чрезвычайные происшествия с участием боевой техники военных РФ.

Об одном из них блогер RoksolanaToday&Крым сообщает на своей страничке в Twitter.

На днях в поселке Вилино, расположенном вдоль на трассы Севастополь – Евпатория, загорелся военный КамАЗ. Рано утром 15 октября прогремел первый взрыв. В общем счете насчитали около 10 взрывов.

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Очевидцы сообщают, что загорелась кабина КамАЗа, из нее выскочили вооруженные люди в масках. После инцидента снимавших произошедшее зевак заставили удалить фото, пишет Roksolana, которая приводит сообщения очевидцев ЧП в соцсетях.

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Ранее сообщалось, что в Крыму российский БТР устроил аварию на трассе Симферополь – Ялта , где тяжелая военная машина врезалась в столб.

А на севере Крыма в Джанкое БТР столкнулся с грузовиком под управлением гражданского лица. К счастью, обошлось без пострадавших. По словам очевидцев, виновником ДТП стал водитель ГАЗа, который не пропустил военную технику.

Напомним, что Министерство обороны России должно выплатить почти миллион рублей россиянке, автомобиль которой был поврежден в результате ДТП с участием двух бронетранспортеров.

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Крым Севастополь чп камаз инцидент оккупация Крыма

Источник: Сегодня

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